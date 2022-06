Il dirigente scolastico Francesco Ariot contesta la ricostruzione di questi giorni sul caso di Cloe Bianco: «Non fu mai demansionata»

Sul caso Cloe Bianco scende in campo il dirigente scolastico Francesco Ariot, ovvero il preside dell’istituto Scarpa-Mattei di San Donà del Piave. Lì si trova la classe davanti alla quale Luca Bianco si presentò in abiti femminili e con una parrucca bionda il 27 novembre 2015, dando il via al suo coming out.

Il ministero ha avviato un’ispezione e all’Ufficio scolastico regionale si sta lavorando alla relazione che comprende i documenti relativi al procedimento al quale fu sottoposto e che si concluse con una ‘condanna’ a tre giorni di sospensione. Il professore che si faceva chiamare Cloe dai suoi alunni, il 10 giugno si è tolta la vita dando al fuoco al camper in cui viveva. Il suo cadavere, ormai carbonizzato, è stato ritrovato all’alba di sabato: era parcheggiato a lato della strada regionale tra Auronzo e Misurina in provincia di Belluno. Intanto il dirigente scolastico Francesco Ariot dice la sua: «L’istituto non fece nulla per metterla in difficoltà – assicura – alla fine era una brava insegnante e questa era l’unica cosa che contava. Infatti continuammo a chiamarla come supplente anche in seguito, ma non tornò. C’è chi dice che fu demansionata e costretta a lasciare l’insegnamento. Non è vero». Cloe, era iscritta alla graduatoria degli insegnanti e a quella del personale amministrativo. «Fu lei, in seguito, a rinunciare alle supplenze per accettare gli incarichi in amministrazione». Continuò a lavorare fino al 2019. Poi rifiutò ogni contratto e sparì. Nel fascicolo aperto al tribunale del lavoro a cui Cloe si rivolse, le accuse sono ancora più circostanziate. Il preside, informato delle sue intenzioni, l’ha invitato a rinviare ogni azione per avere il tempo di mettere in atto «una preventiva e adeguata informazione e preparazione dell’ambiente scolastico».