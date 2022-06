Una Vita anticipazioni, Rosina e Liberto nuovo colpo durissimo: la coppia proprio non se lo aspettava ed è disperata, cosa succede.

Come ogni giorni, anche questa volta vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita. Continua a piovere sul bagnato ad Acaçias, col quartiere ancora scosso per la commemorazione e per il discorso di Ramon; Rosina e Liberto stanno fronteggiando diversi problemi, molti dei quali di carattere economico.

I due sono in crisi da tempo e nemmeno alla sorella di Rosina va meglio, anzi; inoltre, Azucena è stata lasciata dal suo fidanzato ed è davvero molto triste. Stando alle anticipazioni per la puntata del 23 giugno, arriverà un problema ancora più grande per Rosina e Liberto, un colpo davvero durissimo.

Una Vita anticipazioni, Rosina e Liberto nuovo colpo durissimo: ancora problemi

I risparmi di famiglia stanno per finire e Liberto ha dovuto chiedere soldi extra alla sua famiglia per effettuare i lavori di ristrutturazione dell’appartamento che ha in affitto; la situazione finanziaria dei due è davvero tragica e Rosina e Hortensia sono costrette a stringere la cinghia.

Stando alle anticipazioni per la puntata del 23 giugno, la coppia riceverà un nuovo, durissimo colpo; gli inquilini della tenuta Rubio se ne sono andati e dunque anche quell’entrata è compromessa. Praticamente, la famiglia non ha più guadagni; la situazione è disperata e Liberto deve davvero avere un colpo di genio per far fronte a questa crisi senza fine.

Rosina e Liberto riusciranno a trovare il modo di rialzarsi, oppure finiranno per diventare poveri e saranno costretti a vendere anche l’appartamento di Acaçias? Problemi anche in casa Quesada, ma di natura totalmente diversa.

I soldi non mancano di certo né ad Aurelio né a Genoveva, ma i due si stanno praticamente facendo la guerra; nel tentativo di scoprire cosa le nasconde il marito, Genoveva continua a mettergli i bastoni fra le ruote e parla di Anabel davanti a Valeria.

Il Quesada è davvero furioso e minaccia nuovamente la Salmeron: se continuerà a comportarsi in questo modo, ci saranno per lei gravissime conseguenze. Genoveva sembra comunque non voler cedere e non mostra paura; il Quesada però ha dimostrato più volte di essere spietato.