Mediaset, tutte le novità che non immagini per il 2022/2023: ecco cosa ha in serbo l’emittente televisiva a partire da settembre.

Le varie reti televisive, nonostante i mesi estivi riservano ancora qualche sorpresa al pubblico, si stanno già proiettando verso la nuova stagione televisiva 2022/2023, che partirà a settembre.

Ovviamente, gli spettatori sono curiosi di sapere soprattutto quali saranno le novità proposte dalla Rai e da Mediaset a partire dal prossimo autunno; ecco le anticipazioni sui programmi del Biscione.

Mediaset, tutte le novità che non immagini per il 2022/2023

A rivelare alcune anticipazioni sui vari programmi Mediaset che domineranno la scena nella stagione 2022/2023 ci ha pensato Davide Maggio (come riporta il sito La Nostra TV), rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram.

In prima battuta Maggio ha parlato di uno dei programmi più attesi su Canale 5, ovvero il Grande Fratello Vip; come da lui segnalato, non ci dovrebbero essere nel cast personaggi non famosi, andando a realizzare dunque una versione ‘mista’.

Maggio avrebbe smentito i nomi che nelle ultime settimane stanno facendo il giro del web, rivelando come il cast sia quasi pronto; aspettiamoci dunque che a breve sia la stessa produzione a svelare i nomi.

Quanto ad un altro reality show, La Talpa, l’esperto di gossip ha rivelato che dubita che al timone della nuova edizione possa tornare Paola Perego; nella produzione invece sarà saldamente coinvolta la Fascino di Maria De Filippi. Quanto ai vip che parteciperanno al gioco invece, al momento tutto tace e non sono arrivate anticipazioni.

Oltre a questi due reality show, il palinsesto Mediaset sarà ovviamente ricco di tanti altri programmi; Anna Tatangelo, tra autunno e inverno, tornerà protagonista col suo Scene da un matrimonio, con la cantante dunque ormai promossa a pieni voti come conduttrice.

La messa in onda è prevista per il sabato, giorno occupato anche in questi ultimi mesi; la domenica di Canale 5 sarà invece dominata da Amici e da Verissimo, con Mediaset che pare dunque intenzionata a confermare (visti gli eccellenti risultati) le scelte fatte per questa stagione televisiva.