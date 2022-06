Enzo Paolo Turchi: confessione shock sulla Carrà, è successo

Il noto ballerino – Enzo Paolo Turchi – ha rilasciato delle dichiarazioni particolari riguardo Raffaella Carrà. Ecco le sue parole.

Nella stagione estiva, i palinsesti vengono modificati proponendo ai telespettatori trasmissioni e programmi riservati ai mesi più caldi dell’anno. Tra questi, ha debuttato nuovamente Estate in diretta, occasione nella quale sono stati invitati come ospiti Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo. I due hanno condiviso con Roberta Capua i momenti famigliari più belli e anche qualche vecchio ricordo professionale.

In occasione dell’imminente anniversario dalla scomparsa di Raffaella Carrà, Enzo Paolo Turchi ha rivelato qualche retroscena che vede proprio la collega protagonista. I due ballerini coltivarono un rapporto professionale molto intenso, tanto che Turchi fu uno dei tanti personaggi dello spettacolo che rimase sconvolto dalla scomparsa dell’iconica soubrette. Vediamo ora le dichiarazioni rilasciate durante la diretta del programma.

Turchi su Raffaella Carrà: “E’ successo di tutto…”

Uno dei primi lavori che i due ballerini ebbero il piacere di realizzare insieme, fu proprio lo scandaloso ed iconico ballo del Tuca Tuca. Ciò che ci può sembrare divertente e simpatico infatti, un tempo venne associato ad un ballo scabroso e volgare, praticamente intrasmissibile in diretta tv. La Carrà fu una delle figure che più cercò di sciogliere la rigidità e la staticità delle trasmissioni italiane, al contempo dovette affrontare diversi ostacoli per il perseguimento dei suoi obiettivi.

“E’ successo di tutto quella volta” – sono state le parole di Enzo Paolo Turchi – “sono arrivati i dirigenti di Rai1 dicendoci ‘Ma cosa fate? E’ uno scandalo!’ […] Venivamo inquadrati di profilo e quando lei mi toccava i fianchi, sembrava mi toccasse altre parti del corpo”. Il ballo venne bannato dalla tv per diverso tempo, fino a quando Alberto Sordi non decise di proporlo nuovamente in chiave ironica. Dopodiché, il Tuca Tuca inventato da Raffaella Carrà divenne un ballo iconico, simbolo della televisione e della storia musicale italiana.

Inoltre, il ballerino ha avuto modo di sottolineare la grande stima e affetto sviluppatosi tra i due nel corso delle collaborazioni successive. Turchi ha affermato di essersi trovato sempre benissimo con la soubrette scomparsa, ad eccezione di qualche volta in cui terze persone diedero adito a gelosie artistiche prima delle varie dirette.