Una Vita, Felipe si sente male: ecco cosa è successo all’Alvarez-Hermoso in vista della cerimonia, le anticipazioni per la telenovela.

L’avventura come infermiera personale di Felipe non è iniziata nel migliore dei modi per Dori, che ha l’arduo compito di riuscire lì dove sia Gerardo che Prudenzio hanno fallito; resiste in casa Alvarez-Hermoso.

Proprio in vista della cerimonia di inaugurazione della piazza dedicata ad Antonito infatti, Felipe ha una crisi e si sente male; le condizioni dell’avvocato sembrano davvero gravi, ecco cosa succede

Una Vita: Felipe si sente male, ecco cosa è successo

Tutto sembra pronto per l’inizio della cerimonia che, tra gli oratori, vedrà illustri personaggi e anche abitanti di Acaçias, come Lolita o Felipe. Quest’ultimo ha dimostrato più volte di avere molta difficoltà nella stesura del discorso, soprattutto nel rivivere costantemente il momento dell’attentato.

Per questo, prima di scendere dal suo appartamento, mentre legge il giornale che riporta una notizia sull’accaduto ha una nuova crisi; l’Alvarez-Hermoso ha una forte crisi di panico e chiede a Dori i calmanti.

Nemmeno il tempo per l’infermiera di metterli nel bicchiere che Felipe ne versa una quantità esagerata nell’acqua, peggiorando la sua situazione; stando alle anticipazioni per la puntata del 21 giugno, nonostante l’insistenza di Dori, Felipe non terrà il discorso in memoria di Antonito non mantenendo la parola data a Lolita.

Al posto dell’avvocato parlerà il Palacios, ma le sue parole saranno furenti e non piaceranno per nulla alla nuora; intanto, proprio Lolita durante la cerimonia fa la conoscenza di Fidel, un uomo che come lei ha perso la compagna di vita durante il terribile attentato di cinque anni fa.

Lolita sembra ancora vivere nel ricordo del marito, ma viste le continue liti con Ramon l’incontro con Fidel potrebbe farle davvero capire che, essendo ancora in vita, è il momento di andare avanti e di non rinunciare alla felicità. Tra i due nascerà del tenero? Restate con noi per ulteriori anticipazioni sulla telenovela spagnola di Canale 5.