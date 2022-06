Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la nuova puntata che andrà in onda della nostra amata soap opera che si svolge a Madrid.

Anche oggi, 21 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero la recente soap opera che è iniziata su Rai1 e che è ambientata nel lontano 1913 in una fabbrica di tessuti.

Le sorelle Silva hanno nascosto a tutti che il padre è morto per poter mandare avanti la società, anche se sono donne, perchè all’epoca non era permesso che ricoprissero un ruolo del genere.

Sei sorelle anticipazioni: Cristobal scopre tutto

Iniziamo dicendo che la Festa di Primavera è dietro l’angolo e le sorelle Silva hanno trovato un modo per evitare che i negozi di tessuti non comprassero più da loro con una grandissima idea.

Il tessuto che si era rovinato lo hanno utilizzato per realizzare un meraviglioso abito per la contessa Reventlow che è appena arrivata a Madrid, ma ovviamente devono convincere la donna ad indossarlo.

In questo caso sono le sorelle Adela e Francisca che faranno veramente l’impossibile per far si che accada, presentandosi direttamente all’evento con questa meraviglia che hanno creato per lei.

Tutto quello che è successo fino ad oggi, ovvero l’incidente e l’arresto di Benjamin metterebbero tutti a tacere e l’azienda delle Silva avrebbe un momento di sollievo ed una rivincita su tutti.

Per quanto riguarda Cristobal, non riesce ad allontanarsi da Blanca anche se lei è promossa sposa del fratello, ed i sentimenti che prova per lei possono essere un serio problema, ma il medico sta per scoprire un segreto importante.

Ovvero Rodolfo ha un’amante, stiamo parlando della bella Victoria, e Cristobal li coglie proprio sul fatto e si arrabbierà veramente molto, accusando, giustamente il fratello di ingannare Blanca.

Arriviamo adesso ad Elisa, che ha usato l’amico Carlitos per i suoi scopi ovvero conquistare Salvador e dimostrare a tutti di non essere più una bambina ma una donna vera e propria, fingendo di passare una serata con l’amico quando lo scopo era il Montaner.

Ma questo non accade, anzi, Salvador si accorge che il ragazzo è innamorato di lei e decide di offrirgli tutto il suo aiuto per far si che Elisa si innamori di lui, ma riuscirà a conquistarla? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.