Isola dei Famosi, il naufrago abbandona l’isola? Ecco il responso: i fan sono tutti col fiato sospeso per capire il suo destino al reality.

Manca ormai davvero pochissimo alla fine de L’Isola dei Famosi 2022, coi naufraghi ancora rimasti in gioco che sono vicinissimi al traguardo; da marzo, molti di loro sono stati messa davvero a dura prova dalla sfida dell’Honduras, che sta per giungere al termine.

In vista della finale però, c’è un naufrago che desta molta preoccupazione non soltanto in tutta la produzione, ma anche a tutti gli spettatori; è costretto al ritiro? Ecco il responso.

Isola dei Famosi, il naufrago abbandona l’isola? Ecco il responso

Come spesso succede nel reality show di Canale 5, anche quest’anno molti concorrenti sono stati alle prese con vari infortuni; su tutti Blind, Guendalina Tavassi, Roger Balduino e, infine, anche l’attore romano Nicolas Vaporidis.

E’ proprio lo stato di salute di quest’ultimo che da qualche tempo sta tenendo in apprensione tutti quanti; il pubblico si chiede se Vaporidis riuscirà davvero a giocarsi la finale per cui è già qualificato e nella quale, tra l’altro, parte come grande favorito.

Dallo scorso giovedì però, non sono arrivate notizie circa le condizione dell’attore, che si è trovato costretto a lasciare Playa Palapa per una serie di controlli. Da quel momento in poi, tutto il pubblico è rimasto col fiato sospeso, almeno fino ad oggi; come si è potuto vedere su una storia Instagram del profilo ufficiale del programma, Vaporis (ripreso a parlare con Estefania Bernal e Marialaura De Vitis) è ritornato ufficialmente in gioco.

“Nicolas Vaporidis torna finalmente dai suoi compagni e viene aggiornato su tutto” la bella notizia sull’attore, che dunque è prontissimo per il rush finale del programma e magari, chissà, anche aggiudicarsi il premio finale.

Fortunatamente, il responso dei medici è stato positivo e dunque l’attore ha potuto far ritorno sull’isola, come non successo ad esempio con Roger Balduino e Marco Cuculo; la finale è alle porte e, con un Vaporidis in più, l’intrattenimento è assicurato.