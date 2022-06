Aida Yespica: al chiaro di luna è una bomba di sensualità

Aida Yespica al chiaro di luna è una bomba di fascino e sensualità: la showgirl e modella venezuelana mette in mostra la sua bellezza con un scatto poetico.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Aida Yespica è tornata di nuovo lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo, ma il pubblico è ancora sensibile a tutto il suo fascino.

Attrice, modella e showgirl, attivissima sui social, a quasi 40 anni (da compiere il 15 luglio, tra poco meno di un mese) la Yespica sfoggia una bellezza da lasciare ancora, dopo tanto tempo, senza parole. Eccola in un nuovo scatto al chiaro di luna, veramente poetico.

Aida Yespica, al chiaro di luna è una bomba di fascino e sensualità: la showgirl e modella più elegante che mai

Come molte altre vip, anche la Yespica si sta godendo questi primi giorni dell’estate 2022 tra mare e sole; stando al recente post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha scelto come loction Li Galli, splendido arcipelago appartenente al comune di Positano.

Immersa in un contesto suggestivo, la showgirl ha deciso di mostrarsi in costume, durante un bagno in piscina al chiaro di luna; bella come non mai, con un bikini che mette in evidenza il suo molto più che allenato, la modella sfrutta la location poetica e si mostra a tutti i fan quasi come una ninfa.

“The dark side of the moon” scrive lei nella didascalia, citando il titolo del celebre album dei Pink Floyd; di certo, a rischiarare la scena tutto il suo splendore, che alla soglia de quarant’anni pare essere solamente aumentato.

Pioggia di like al post, che è stato riempito anche da tantissimi commenti di amici, colleghi e ovviamente follower, sempre pronti a ricordare alla Yespica tutte le sue virtù e le sue qualità.

“Tu sei più bella della luna e di tutte le stelle!!!!” scrive un fan, esprimendo in maniera molto chiara il suo pensiero, condiviso sicuramente da molti; la speranza di tutti è di rivedere presto la Yespica incantare anche in tv.