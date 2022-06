Vediamo insieme che cosa ci attende per il nuovo episodio della nostra super seguita soap opera che si svolge a Madrid.

Anche oggi, 17 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, che sta facendo rimanere incollati al piccolo schermo sempre più spettatori, giorno dopo giorno, per via della sua incredibile storia.

Come abbiamo visto, nella fabbrica della Tessuti Silva c’è stato un gravissimo incidente per colpa di un macchinario messo in funziona, o meglio, sul quale hanno insistito si accendesse una delle sorelle.

Sei sorelle anticipazioni: Diana ha una rivale

Iniziamo con il dire che Don Ricardo, però ha deciso di sabotare le sue nipoti perchè vuole assolutamente la fabbrica, dato che sa che stanno navigando a vista e che non hanno molti soldi.

Per questo motivo ha deciso di mettersi vicino il perfido Jesus, che lavora nella fabbrica e fargli fare tutto il lavoro sporco, ma Petra, ha rivelato alle sorelle, Adela, Diana e Celia che ha visto chi ha sabotato il macchinario che ha ferito gravemente Miguel.

Quindi Jesus, ha paura di essere scoperto, e per questo motivo si reca da Don Ricardo chiedendo un quantitativo maggiore di soldi per non dire nulla, ma questa specie di ricatto gli potrebbe costare molto caro.

Per quanto riguarda, invece, Elisa, ha provato a conquistare in modo subdolo Salvador, che ovviamente l’ha scoperta ed il piano è fallito, inoltre, le altre sorella l’hanno messa anche in castigo perchè si sono arrabbiate con lei.

Ma la giovane Silva, decide di vendicarsi e, vedendo il feeling che sta nascendo tra Diana e Montainer decide di far ingelosire la sorella, e vuole allontanare l’uomo dalla fabbrica che al momento dirige.

Come farà? Decide di usare la bellezza di Victoria, e fa credere a Diana che l’uomo ha un debole per lei, ma non sono finiti gli avvenimenti per oggi, perchè Carolina continua ad andare contro le sorelle Silvia.

La moglie del Riva, ha capito che il marito si può essere invaghito di Adela, e per questo motivo ha deciso che deve screditarle in qualche modo, ma German riesce a scoprire tutto in tempo, e decide di affrontarla, anche perchè non vanno d’accordo da anni.

Ma nella fabbrica i problemi non sembrano fermarsi mai, perchè un macchinario macchia una costosa parte di seta, e costringe, ovviamente le sorelle a correre ai ripari, cosa succederà adesso?

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.