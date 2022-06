Cristiano Malgioglio, è il suo turno finalmente: l’artista è pronto a prendersi la scena, ecco le informazioni sul nuovo progetto.

Cantante e scrittore di celebri canzoni, Cristiano Malgioglio con la sua personalità è a tutti gli effetti un vero e proprio showman, tanto che spesso è protagonista di vari programmi televisivi.

Oltre che a Tale e Quale Show, di recente lo abbiamo visto protagonista anche come opionista della serata dedicata all’Eurovision Song Contest, ma la prossima stagione televisiva potrebbe vederlo ancora di più sotto i riflettori; ecco le voci sul nuovo progetto.

Cristiano Malgioglio, è il suo turno finalmente: un programma tutto suo?

Stando a quanto riportato da Il Giornale (e ripreso da Gossip e TV) pare che nella prossima stagioen televisiva arriverà finalmente l’opportunità per tutti gli spettatori di vedere Maglioglio alla conduzione di un programma, e non di certo uno qualsiasi.

Stando alle voci infatti, la Rai starebbe preparando un programma interamente affidato all’artista, nel quale ci saranno vari ospiti tra vip e cantanti ad intrattenere il pubblico; in pratica, un ‘one man show’ al momento ancora senza titolo.

Dopo diversi ruoli da opinionista o da giurato, Maglioglio pare sia dunque pronto a timonare un progetto tutto suo, che sicuramente sarà frizzante come la sua personalità; una novità che la Rai spera faccia breccia sul pubblico, e che dovrebbe essere mandata in onda tra settembre e dicembre.

Apparizione dopo apparizione, l‘artista ha acquisito sempre più popolarità mostrando una presenza scenica fuori dal comune; il pubblico lo adora e sarebbe dunque più che giustificata, in caso, la scelta di lanciare un programma fatto su misura per Maglioglio.

Per la stagione televisiva 2022-2023, pare proprio che la Rai abbia in serbo per il pubblico tantissimo novità, non soltanto il presunto programma di Maglioglio; Bella Ma, il nuovo programma di Pierluigi Diaco, andrà a sostituire Detto Fatto (condotto da Bianca Guaccero), mentre a seguire ci sarà anche l’esordio del nuovo programma Nei tuoi panni, guidato questa volta da Mia Ceran.