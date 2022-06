Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la soap opera che si svolge in una lontana Madrid.

Anche oggi, 16 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero questa nuovissima soap opera che sta facendo innamorare il pubblico a casa, perchè parla di argomenti moderni, ma allo stesso tempo lontani.

Vediamo, infatti, una condizione delle donne molto particolare rispetto ad oggi, e forse proprio questo intriga il pubblico da casa, perchè curioso di sapere cosa facevano e come si comportavano.

Sei Sorelle anticipazioni: sono ad una svolta

Iniziamo con il dire che l’incidente accaduto in fabbrica ha rischiato di avere delle gravissime conseguenze sulle sorelle Silva, ma qualcuno ha manomesso il macchinario e Miguel ha riportato una grave ferita.

E’ apparso tutto molto serio da subito, tanto che si è pensato che potesse perdere la mano, e Celia si è sentita immediatamente in colpa, perchè lei ha insistito Pedra a far partire il macchinario ed il suo fidanzato lo ha fatto.

Le sorelle, però capiscono che qualcosa non va ed indagano senza fermarsi mai, sarà direttamente Petra a trovare la soluzione e a dire che conosce l’identità di chi ha manomesso l’enorme e pericoloso macchinario.

Ma queste parole possono essere molto pericolose, perchè Jesus, ovvero il responsabile, potrebbe voler far chiudere la bocca alla ragazza, per quanto riguarda poi Francisca le cose non vanno come lei pensava.

Ha trovato si un modo per esibirsi senza farsi riconoscere, ma la sorte non sembra essere assolutamente dalla sua parte, ma la ragazza non si perde di animo e ci riprova nuovamente, il suo sogno è diventare cantante e non si fermerà.

Passando per Blanca, la ragazza è assolutamente esausta di dire bugie per non farsi scoprire dal fidanzato e dalla suocera, per via delle problematiche economiche e deve inventarsi qualsiasi cosa per cercare di contenere le spese di Donna Dolores.

Ma proprio lei, inizia a sospettare qualcosa, e la tiene d’occhio, facendosi però, un’idea completamente sbagliata sulla ragazza e su quello che sta succedendo, Blanca in questo modo si potrebbe fare del male.