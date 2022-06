Una Vita anticipazioni: Aurelio incastra Genoveva

Una Vita anticipazioni 15 giugno, Aurelio incastra Genoveva: il Quesada continua a tenere in pugno la moglie, ma lei non ci sta.

Ritornati dal Messico dopo l’attentato, Aurelio e Genoveva si sono presentati ad Acaçias come una coppia sposata, ma in realtà quella complicità che c’era prima è sparita da tempo.

Il Quesada tende a controllare Genoveva, ma la Salmeron non ci sta; nonostante continui ad essere ingannata, lei vuole riprendersi quel ruolo di primo piano che ha sempre avuto. Ecco le anticipazioni per la nuova puntata in onda il 15 giugno.

Una Vita anticipazioni 15 giugno: Aurelio incastra Genoveva

Da tempo orami Genoveva sospetta che Aurelio, David e Valeria le stiano nascondendo qualcosa, e a buon ragione; infatti i due non sono la coppia sposata che credono tutti, ma semplicemente David sta proteggendo la donna su ordine di Aurelio.

La Salmeron è all’oscuro di tutto, ma ha capito che il marito le sta nascondendo qualcosa e continua ad indagare; stando alle anticipazioni per la prossima puntata, il Quesada continuerà a far come se niente fosse, ma Genoveva proverà a sedurre David per scoprire finalmente la verità.

Come reagirà Genoveva quando scoprirà che Aurelio tiene lontana Valeria dal marito e si è invaghito di lei? La Salmeron non è gelosa, ma vuole tornare ad essere indipendente e non sottomessa al marito; per questo non tollera segreti, anche se Aurelio è un osso duro.

Intanto, la cerimonia d’inaugurazione della piazza dedicata ad Antonito è sempre più vicina, ma Lolita è piena di impegni; oltre alla bottega, si occupa anche di Felipe e Ramon, che si stanno preparando con umori diversi a questa cerimonia.

Ad aiutare Lolita nei preparativi pare sarà Marina, la madre di una signora del quartiere morta durante l’attentato; anche lei ha a cuore la cerimonia e vuole che vada tutto per il meglio.

In occasione dell’evento, la vedova di Antonito riceve anche una lettera dal Partito Conservatore, gruppo politico nel quale militava il marito prima di essere ucciso; che anche le istituzioni vogliano dare il loro contributo all’evento?