Sei un genio? Dipende, solo se riesci a trovare l’intruso nell’immagine

Test visivo: riesci a trovare l’intruso all’interno dell’immagine? Impossibile, quasi nessuno trova la soluzione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi oltre ad essere un ottimo modo per tenersi impegnati, sono anche molto utili per allenare la mente. Di test ne esistono di moltissimi tipologie, potete trovare quelli psicologici e anche quelli logici.

Oggi vi proponiamo un vero e proprio test visivo, vi anticipiamo che non è affatto semplice riuscire a trovare la risposta giusta. Infatti, solo i veri geni riescono a risolverlo. Sei vuoi mettere alla prova le tue capacità visive non ti resta che continuare a leggere.

Quello che dovrai fare è osservare attentamente l’immagine, come potrai notare sono presenti moltissimi rinoceronti, attenzione però, in mezzo a loro è presente un intruso. Sei riuscito a trovarlo? Impossibile, solo i veri geni ci riescono.

Ma non preoccupatevi, qui sotto vi mostriamo la soluzione. Siete curiosi di scoprire dove si trova l’intruso? vediamolo insieme.

Test visivo: riesci a trovare l’intruso nell’immagine?

Se siete arrivati a questo punto o avete trovato la soluzione, oppure non avete la minima idea di dove possa essere l’intruso all’interno dell’immagine. Non preoccupatevi, prima di rivelarvi la risposta, proviamo a darvi ancora qualche indizio.

Come avrete notato, sono raffigurati moltissimi rinoceronti che mangiano l’anguria, attenzione però, l’intruso in questione, nonostante sia molto simile ha un piccolo dettaglio che lo contraddistingue. Stiamo parlando del corno, infatti l’animale è un ippopotamo, siete riusciti a trovarlo?

Se la risposta è no, provate ad osservare nel centro dell’immagine e spostate lo sguardo a destra. Ora lo avete visto? Se ancora non ci siete riusciti qui sotto vi mostriamo la soluzione:

Ecco li l’ippopotamo, sappiamo che non era affatto semplice da trovare, quindi se ci siete riusciti vi facciamo i nostri più sinceri complementi. In caso contrario non scoraggiatevi, vi basterà fare ancora dell’allenamento.

Ora non vi resta che sfidare amici e parenti, mettete alla prova le loro capacità visive. Sicuramente non mancheranno le risate. Voi cosa ne pensate?