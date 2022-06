Ida Platano lo confessa per la prima volta e lascia senza parole: la dama del trono over di Uomini e Donne si sfoga sui social.

Ida Platano è stata sicuramente protagonista indiscussa di quest’edizione di Uomini e Donne, sempre parlando del trono over; non soltanto la frequentazione con Marcello e altri cavalieri, ma anche l’incredibile rifiuto di Diego Tavani e poi l’improvviso ritorno del suo grande amore (ed ex) Riccardo Guarnieri.

Salvo colpi di scena (ovvero che si fidanzi questa estate) la Platano tornerà in prima fila a settembre, pronta a riprendersi la scena; nel frattempo però, sul suo profilo Instagram ha deciso di sfogarsi su una spiacevole situazione che va avanti da tempo.

Ida Platano lo confessa per la prima volta e lascia senza parole: lo sfogo della donna

Grazie alla sua presenza al dating show di Canale 5, Ida è diventata un vero e proprio personaggio pubblico e, purtroppo, come molto spesso succede a chi è esposto, ha anche per sua sfortuna una serie di haters.

Stufa dei continui messaggi d’insulti ricevuti, la Platano ha ora deciso di sfogarsi sul suo profilo Instagram condividendo una serie di video nelle storie dove racconta degli insulti ricevuti.

Come riporta Gossip e TV, la Platano avrebbe rivelato il contenuto di alcuni messaggi terribili; oltre agli insulti (con chi le da della poco di buono, chi la critica per l’aspetto fisico) addirittura alcuni account fake le hanno augurato la morte.

Una spiacevole situazione per la Platano, che si sfoga mettendo in chiaro la situazione. “Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Aiuto! Se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!” le parole della dama.

Piena solidarietà alla Platano, vittima dell’odio social che per niente ha a che fare con l’espressione di una semplice preferenza; insulti di questo genere non vanno mai tollerati e non dovrebbero nemmeno essere scritti.