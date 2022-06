Una Vita, Genoveva gli fa il terzo grado: la Salmeron vuole scoprire la verità, ecco le anticipazioni per la nuova puntata del 14 giugno.

Genoveva pare intenzionata a scoprire tutta la verità. La Salmeron, ultimamente, sta ancora cercando di capire cosa le nasconde il marito Aurelio, che sembra aver messo la dark lady alle strette.

Il Quesada è un uomo davvero potente e questa volta Genoveva potrebbe non averla vinta; stando alle anticipazioni per la puntata del 14 giugno, la Salmeron gli farà il terzo grado e continuerà ad indagare.

Una Vita, Genoveva gli fa il terzo grado: le anticipazioni

Sin dal loro ritorno ad Acaçias, Genoveva ha subito sospettato del rapporto fra Aurelio e Valeria, che si è presentata a tutti come la moglie di David; col tempo, il pubblico ha scoperto che la Salmeron fa bene a sospettare, perché Aurelio sta proteggendo la donna con l’aiuto di David.

Aurelio ha anche delle mire su Valeria, tanto che la sta tenendo lontana dal marito Rodrigo e vuole che David mantenga le distanze; per questo, per scoprire cosa le nasconde il Quesada, Genoveva ha deciso di organizzare una cena a casa sua proprio con David e Valeria.

Nonostante la titubanza iniziale, Aurelio si trova costretto ad accettare la volontà della moglie; stando alle anticipazioni della puntata del 14 giugno, la cena si svolgerà e Genoveva farà il terzo grado a David, per cercare di tirargli fuori informazioni.

L’uomo, pressato dalle continue domande della Salmeron, è quasi sul punto di tradirsi; dopo la cena, Genoveva è ancora più convinta che qualcosa non quadra ed è decisa, per proteggersi, a scoprire tutta la verità sul rapporto fra Aurelio, David e Valeria.

Come andranno a finire questi particolari incroci tra le due coppie? L’interesse di Aurelio per Valeria è più vivo che mai e Genoveva pare pronta ancora una volta a tramare per non farsi soggiogare dal marito, sposato non per amore ma per convenienza.