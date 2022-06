Alessandro Gassman: Il professore e la rivelazione shock

L’attore Alessandro Gassman è pronto a tornare in televisione con due nuove serie. Ma non solo. Cosa sta preparando l’attore?

Alessandro Gassman è uno degli attori più amati da tutto il pubblico italiano e non solo. Figlio d’arte, il noto attore ha preso parte a moltissimi film ed ha vinto moltissimi premi, tra cui il Nastro D’Argento, il Ciack D’Oro e Il David Di Donatello per il miglior attore non protagonista.

Dal 1998 è sposato con Sabrina Knaflitz, da cui ha avuto un figlio, Leo: quest’ultimo ha deciso di seguire le orma del padre nel modo dello spettacolo, ma sotto altre vesti. Infatti, Leo è un cantautore ed ha partecipato anche a X-Factor.

Alessandro Gassman si appresta a tornare in tv con alcune serie della Rai. Una di queste è I Bastardi di Pizzofalcone, che sono tratti dai romanzi del noto scrittore Maurizio De Giovanni. Le precedenti stagioni hanno avuto tanto successo e per questo si appresta a tornare con i nuovi episodi.

Ma non è l’unica fiction a cui Gassman parteciperà. Infatti, l’attore ha fatto sapere durante una sua lunga intervista a La Repubblica “ho di recente fatto il mio terzo film. Per la televisione mi aspettano due set. I bastardi di Pizzofalcone e a gennaio la seconda stagione di Un professore”.

Alessandro Gassman: tornerà presto in tv protagonista di alcune fiction

Nei prossimi mesi, quindi, Gassman sarà molto impegnato tra i vari set cinematografici. L’attore ha fatto sapere che sarà impegnato anche dietro la macchina da ripresa “Ho due progetti come regista di cui ora non posso parlare, entrambi partono da Napoli”.

Durante la sua intervista, Alessandro Gassman ha anche parlato di un impegno che gli sta molto a cuore. Da molti anni, infatti, l’attore sta affrontando una battaglia personale a difesa dell’ambiente “Tutto ha avuto origine quando è nato mio figlio.

Ho iniziato a riflettere sulla fine di questo pianeta, siamo la specie più dannosa. Ho iniziato a pensare in maniera assillante e ossessiva al clima”.

Nei prossimi mesi, quindi, l’attore si dividerà tra vari set cinematografici, sia in qualità di attore che di regista.

E voi siete fan di Alessandro Gassman? Anche voi non vedete l’ora di rivederlo in tv?