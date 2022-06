Rompicapo, chi è il pericoloso assassino? Impossibile rispondere: mettiti alla prova e cerca di risolvere con la risposta giusta.

L’estate non ferma di certo la voglia di allenare la mente, nonché di divertirsi con particolari quiz e rompicapi; il web dà sempre l’opportunità di mettersi alla prova con sfida entusiasmanti.

Questa volta, il nuovo rompicapo si tinge di giallo e invita tutti i lettori a trovare il pericoloso assassino; riesci a dare la risposta corretta? Sembra impossibile farlo, tu ci riesci?

Rompicapo, chi è il pericoloso assassino? Impossibile rispondere

Come si vede dall’immagine, all’interno di un negozio di giocattoli si trova un pericoloso assassino, anche se a primo impatto è davvero difficile dire di chi si tratti tra i tre personaggi.

I protagonisti sono la donna A, un padre B col proprio figlio e la donna incinta C; chi tra di loro è in realtà un pericoloso assassino? Tira fuori le tue abilità da detective e cerca di dare una risposta.

Iniziamo a ragionare insieme: già a prima vista, possiamo escludere uno dei tre personaggi protagonisti. L’uomo B è infatti entrato nel negozio insieme al figlio per comprargli un regalo (la chitarra che tiene in mano) e possiamo tranquillamente escluderlo; ad essere sospettate rimangono dunque solamente le due donne.

La situazione si fa più difficile; le due, per quanto imbronciate, apparentemente non sembrano essere colpevoli, ma in realtà una delle due è un’assassina. La prima donna tiene un biberon in tasca ed ha un’impronta di vernice sulla gamba; è evidente che abbia un bambino con sé ed appare molto indaffarata nell’organizzare la giornata.

Al contrario, la donna C mostra un grande pancione, ma pare sia davvero tutta una messa in scena: è infatti lei l’assassino all’interno del negozio di giocattoli! Che si stia nascondendo dalla polizia?

Se sei riuscito a capire da solo chi era l’assassino ti facciamo davvero tanti complimenti; resta con noi per ulteriori quiz, test e rompicapi, sempre pronti a divertirti e a farti tenere la mente allenata.