Arisa conferma la voce che circola da giorni? La situazione intorno alla cantante si fa sempre più misteriosa, ecco gli aggiornamenti.

Da mesi a questa parte, Arisa è al centro delle voci di gossip circa il suo presunto flirt con Vito Coppola. I due, dopo aver partecipato insieme (e vinto) a Ballando con le stelle, si sono mostrati molto complici, nonostante i fan non abbiano mai ben capito che tipo di rapporto ci fosse tra i due.

Nell’ultimo periodo, anche dopo varie interviste pubbliche, sembrava che i due stessero ufficialmente insieme, ma a quanto pare ora ci potrebbe essere stato un nuovo allontanamento; che succede?

Arisa conferma la voce che circola da giorni? Gli indizi social

Come riportato da Gossip e TV, nelle scorse settimane la nota esperta di gossip Deianira Marzano aveva indicato come Arisa e Vito Coppolla avessero smesso di seguirsi sui social; inoltre, non sembrava esserci più traccia di foto insieme.

Ma non sarebbe finita qui; secondo la Marzano, Coppolla avrebbe già iniziato a frequentare un’altra maestra dello show della Carlucci, con cui è stato colto in atteggiamenti molto complici. Potrebbe anche trattarsi di una semplice amicizia, certo, ma ci sono diversi indizi che destano molti sospetti…che tra Arisa e Vito la ‘mela della discordia’ sia stata Lucrezia Lando?

A complicare ancora di più la situazione lo stesso ballerino, che ha confermato per l’ennesima volta come tra i due ci fosse solamente amicizia; considerando quanto visto dai fan però, tra i due c’era anche sicuramente molta ‘chimica’.

In conclusione, arriva una storia su Instagram di Arisa, che sembra dare ulteriore prova alla tesi della Marzano; sul suo profilo la cantante avrebbe condiviso il testo della nota canzone di Rosalia, Como un G, che parla proprio di ‘lasciare andare’ e di una certa nostalgia a riguardo.

Ancora una volta, la situazione tra i due è veramente poco chiara, ma pare che almeno per ora Vito ed Arisa si siano allontanati; cosa succederà questa estate?