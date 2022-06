Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la nuova puntata di questa nuovissima soap opera che sta affascinando tutti.

Anche oggi, 10 giugno, abbiamo la possibilità di vedere un nuovo episodio di Sei Sorelle, ovvero la storia di una famiglia molto facoltosa che deve portare avanti l’azienda di famiglia ma il padre viene a mancare e si devono occupare di tutto le figlie.

Ovviamente, essendo ambientata ai primi del 1900 non è assolutamente una cosa facile perchè le donne non avevano in alcun modo gli stessi diritti, e possibilità, di fare le stesse cose.

Sei Sorelle anticipazioni: Elisa seduce Salvador

Iniziamo con il dire che un incidente in fabbrica rischia di rovinare per sempre le sorelle Silva, proprio perchè il macchinario che ha fatto partire Clelia ha ferito alla mano Miguel, e non è assolutamente una cosa da niente.

Cristobal, viene chiamato per avere un parere e comunica che ha bisogno, assolutamente di cure specifiche, per evitare che perda completamente la mano, ovviamente tutte le sorelle sono in agitazione.

Celia si sente del tutto responsabile di quanto accaduto, ma forse non è tutta colpa sua, per quale motivo il macchinario si è bloccato? Anche se il macchinario era pericoloso non si doveva bloccare.

Si intuisce, infatti, che è stato manomesso, e per il momento, non ci sono prove ma sembra che sia colpa di Jesus, scagnozzo di Don Ricardo, e cercherà anche di convincere Miguel a fare la denuncia contro le sorelle.

Nel mentre, Elisa si è innamorata ma tutte le sorelle non sono assolutamente felici, perchè la scelta è ricaduta su Salvador, che è più grande di lei e assolutamente un donnaiolo senza scrupoli.

Ma la giovane è assolutamente convinta di poter interessare all’uomo e per questo mette in atto un piano per rimanere da sola con lui, e a darle una mano, in modo non voluto, sarà l’amico Carlitos.

Pensa, infatti, di passare una serata con la bella amica, per il quale prova anche un sentimento, ma non è così anzi finisce anche per prendere uno schiaffo, povero! Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire insieme cosa succederà.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Rai1!