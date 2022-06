Vediamo meglio insieme che cosa vedremo nella puntata di oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 10 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Brave and Beautiful, ovvero la soap opera che vede contro due importanti famiglie della loro città con mille segreti e bugie.

Ma sta per accadere qualcosa di molto particolare alla futura moglie del protagonista ovvero, Cesur, quindi cerchiamo insieme di capire meglio, in caso non possiamo vedere la puntata di oggi.

Brave and Beautiful: Shuan sta per perdere il figlio

Iniziamo con il dire che la coppia formata da Cesura e Suhan si sono lasciato i momenti decisamente no alle spalle e sono assolutamente pronti a vivere questo momento felice che culminerà con le loro nozze.

Sono assolutamente felici e non vedono l’ora di vivere quel grande giorno che hanno aspettato per tantissimo tempo, ma forse non hanno fatto bene i conti con il oro destini, che li intralcerà nuovamente.

La coppia è assolutamente pronta a dire si, perchè il giorno tanto atteso è arrivato, ma, mentre la bella Suhan si sta preparando, Tahsin, la raggiungere super arrabbiato perchè Bulent lo ha informato che prenderà il cognome del suo nemico più grande.

L’uomo è arrabbiatissimo con la figlia, ed inizia una serrata discussione e quando il padre va via, Suhan chiede a Sirin un po’ di acqua, perchè evidentemente provata da quanto è accaduto.

La bottiglia è aperta anche se nessuno ha bevuto nulla, ma tutto prosegue, arriva fino all’altare, ma prima di scambiarsi i voti, la donna sente un grande dolore allo stomaco e sviene.

Ovviamente vengono chiamati i soccorsi e viene trasportata immediatamente d’urgenza presso l’ospedale della città, Cesur pensa che la colpa si di Tahsin perchè l’ha fatta agitare ma non è assolutamente così.

Riza ha aizzato Bulent, Hulya e Cahide per guastare la festa di nozze cercando di provocarle un aborto spontaneo, tanto che il figlio di Mihriban si toglie dalla tasca la fiala di veleno che ha inserito nella bottiglia dell’acqua che ha bevuto Suhan.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo insieme, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5.