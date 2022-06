Una Vita anticipazioni, Valeria si ribella: uno dei nuovi personaggi comincia ad essere protagnista delle trame, cosa succede nella nuova puntata.

Dopo il salto temporale, Una Vita ha diverse nuove trame da proporre; mentre i Sacristan cercano di risollevare il ristorante Nuovo Secolo, Rosina deve fare i conti con la sorella Hortensia, che ha scoperto che la Rubio, insieme a Liberto, è sull’orlo del lastrico.

Intanto, cominciano sempre di più a prendersi la scena Valeria e David, altri due nuovi personaggi introdotti; proprio la giovane, misteriosamente legata ad Aurelio, decide di ribellarsi

Una Vita anticipazioni, Valeria si ribella: la donna diventa protagonista

Sin dal ritorno con Aurelio nel quartiere, Genoveva ha notato che tra il marito e David e Valeria c’è stato un trascorso; la Salmeron non sbagliava, perché scopre che l’uomo ha lavorato per Aurelio durante la guerra.

Resta ancora misterioso però il rapporto che lega il Quesada a Valeria, che non è sposata con David, bensì con un uomo con cui si tiene in contatto proprio grazie ad Aurelio. Il Quesada pare provare qualcosa per Valeria, ma la situazione è ancora intrisa di mistero.

Fingendosi suo marito, David si prende cura di Valeria come ordinato dal Quesada, ma a quanto pare la donna è stanca di essere continuamente controllata; stando alle anticipazioni per la puntata dell’8 giugno infatti, Valeria si ribellerà e cercherà di svincolarsi dalle pressioni di David.

Perché Valeria è lontana dal marito e deve essere protetta da David? Che interessi ha Aurelio nella situazione? Di sicuro, la Salmeron continuerà ad indagare, viste anche le recenti frizioni col marito.

Intanto, proprio Genoveva torna a guardare con molta attenzione Felipe e Ramon, distrutto dall’attentato anarchico andato in scena ormai cinque anni fa; l’Alvarez-Hermoso è traumatizzato e soffre di crisi, mentre il Palacios è diventato un uomo chiuso e arcigno.

I due vivono al momento insieme, ma Ramon comincia a non sopportare le continue sfuriate di Felipe; Fabiana e Jacinto sono preoccupati, tanto che chiedono a Lolita di intervenire, anche se la vedova di Antonito è adirata col suocero e non vuole saperne nulla.

Chi li terrà sotto controllo è Genoveva, che a quanto pare non ha ancora placato la sua sete di vendetta contro Felipe, che fino a questo momento nemmeno si è accorto del ritorno dell’ex-moglie e nemica nel quartiere.