Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo e super interessante appuntamento con la soap opera ambientata a Madrid.

Anche oggi, 8 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, dove queste donne devono gestire la fabbrica di famiglia davanti a mille problemi e di nascosto, perchè ad inizio novecento non era assolutamente possibile che c’erano loro alla guida.

Ecco quindi che la storia è sempre più complicata con vari antagonisti che cercano di rubare e toglierli la proprietà della fabbrica che non naviga certo nell’oro come le donne pensavano fosse.

Sei Sorelle anticipazioni: Diana la ostacola in tutti i modi

Iniziamo dicendo che Adela e Diana hanno preso una decisione non facile, ovvero portare avanti la fabbrica senza l’aiuto di Don Fernando che è venuto a mancare nel suo studio dopo un malore.

Assumono, quindi, un nuovo direttore in modo che nessuno possa capire che ci sono veramente loro ad occuparsi della fabbrica, perchè la gente non deve parlare o pensare male.

Il nuovo direttore è Salvador Montaner, un uomo che non ha problemi a cercarsi una donna e che si è presentato al fidanzamento di Blanca, ed ha subito avuto a che fare con Diana, dichiarando che lei non aveva il piacere che lui fosse lì.

Ma per un’altra sorella, ovvero Elisa è contenta di conoscere l’uomo e sembra che piano piano stia nascendo anche un sentimento verso di lui e per la ragazza è il suo primo vero amore.

La giovane, poi, sta cercando di fare qualsiasi cosa per attirare la sua attenzione, e coinvolge anche l’amico di sempre, ovvero Carlitos che è innamorato della ragazza da una vita.

Ma i trucchi che sta mettendo in atto Elisa vengono smascherati in pochissimo tempo da Salvador, che avverte subito le altre sorelle, e la reazione di Diana sarà abbastanza particolare.

Cerca infatti, come prima cosa, di mettere in guardia la sorella e di far allontanare l’uomo che è troppo anziano per lei, ma pensa anche che sia colpa di Salvador se è accaduto tutto questo.

Nel mentre, l’altra sorella, Francisca fa un enorme sacrificio per aiutare la loro famiglia, ovvero non prende più lezioni di piano con il notissimo Luis Ciavitos ed inizia a cantare nel locale dei genitori di Gabriel.

Ma la ragazza ha paura di affrontare il pubblico, e poi tutti si chiederanno come mai deve esibirsi in pubblico, ma ecco arrivare Gabriel con la soluzione migliore, ovvero la giovane canterà con una maschera.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire insieme che cosa succederà e come si svilupperanno le varie trame, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.