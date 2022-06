Rompicapo: quale si riempie prima? Impossibile

Riesci a risolvere questo difficilissimo rompicapo? Prova a scoprire quale tazza di caffè si riempirà per prima, impossibile quasi nessuno riesce a risolvere l’enigma. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa fare.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre ad essere un ottimo passa tempo, sono molto utili per allenare la mente. Ma non solo, di test ne esistono di moltissimi tipi, ad esempio ci sono quelli logici, psicologici e anche visivi.

Quello che vi proponiamo oggi è un vero e proprio rompicapo, vi avvertiamo sin da subito che non affatto semplice da risolvere, infatti quasi nessuno indovina la risposta corretta. Ma non preoccupatevi, con un po di impegno e concentrazione, potreste riuscirci anche voi.

Come avrete notato dall’immagine dovete cercare di capire quale tazza si riempie per prima di caffè. Ovviamente non tutti i canali sono adatti per far circolare bene la bevanda, avete capito qual’è quello giusto? Non preoccupatevi, qui sotto vi mostriamo la soluzione.

Rompicapo: riesci a capire quale tazza si riempie per prima?

Se siete arrivati a questo punto o avete trovato la soluzione, oppure non avete la minima idea di dove vada a finire il caffè. Come di avevamo preannunciato non è affatto semplice risolvere questo rompicapo. Ma non preoccupatevi, prima di arrivare alla soluzione finale proviamo a darvi qualche indizio.

La prima cosa da sapere è che non tutti i canali attraverso i quali dovrebbe passare il caffè sono aperti, ad esempio, come potete notare il 9 è completamente chiuso. Quindi sicuramente è da scartare, ma non solo, aguzzando la vista noterete che anche un altro passaggio è completamente serrato. Stiamo parlando del numero 4.

Ora che avete questi due indizi, potete cercare di arrivare in modo più semplice alla risposta giusta. In ogni modo, qui sotto vi mostriamo la soluzione:

Se avete trovato la risposta corretta vi facciamo i nostri più grandi complimenti, in caso contrario non scoraggiatevi, vi basterà fare più allenamento con i prossimi quiz. Voi cosa ne pensate?