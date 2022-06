Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissima cena che vi lascerà senza parole per il risultato, fidatevi!

Oggi vi proponiamo una ricetta particolare che farà impazzire tutta la famiglia perchè sia grande che piccini le adorano, cosa sono? Ovviamente avete già indovinato, parliamo di polpette.

Ma, per non essere troppo banali vi proponiamo una versione particolare che stupirà tutti, come sempre poi potete personalizzare e cambiare gli elementi che le costituiscono con quello che preferite voi.

Polpettine salate: veloci e buonissime da non credere

Come prima cosa vi sveliamo che cosa potete trovare all’interno delle nostre polpette, ovvero mozzarella, prosciutto e spinaci, vi sembreranno strano ma sono assolutamente sfiziose ed ideali anche se vogliamo fare un aperitivo, perchè vanno bene sia calde che fredde.

E poi sono anche leggerissime, hanno solamente 150 kcal per porzione, ma veniamo agli ingredienti che ci servono:

prosciutto cotto 150 gr

spinaci lessi 500 gr

mozzarella 120 gr

parmigiano grattugiato 1 cucchiaio

pangrattato q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale

Iniziamo con la prima cosa, ovvero accendiamo il forno a 180 gradi in modo che quando ci serve è bello caldo, poi prendiamo un contenitore e mettiamo sotto la nostra carta da forno come sempre.

Passiamo quindi a lavare bene gli spinaci prima di metterli dentro la pentola con l’acqua che bolle per farli cuocere, ci vorranno, solitamente circa 10 minuti, quindi non tantissimo tempo.

Una volta fatta l’operazione più lunga passiamo alla realizzazione vera e propria, ricordiamoci però che gli spinaci devono essere tiepidi e che dobbiamo prima togliere tutta l’acqua in eccesso.

Poi tagliamo in modo fine il prosciutto cotto e la nostra mozzarella e mettiamo tutti dentro al nostro mixer e facciamo andare per qualche momento, poi aggiungiamo anche il parmigiano e l’olio, circa un cucchiaio dentro ad una ciotola.

Adesso che il nostro composto è morbido ed omogeneo, dopo che abbiamo girato il tutto possiamo formare delle palline con le nostri mani e una volta pronta la passiamo nel pangrattato salato e la mettiamo sulla nostra teglia.

Ovviamente il numero di polpettine che viene è proporzionale alla grandezza che fate, quindi decidete assolutamente voi come procedere, lasciamo cuocere in forno per circa 10/15 minuti massimo, poi controllate bene la cottura con il vostro forno e regolatevi di conseguenza.

Ecco che il nostro secondo piatto, o antipasto, oppure leccornia da servire durante un aperitivo è pronta, non ci resta che mangiarla!