Una Vita anticipazioni, sono uno contro l’altro: ecco cosa succede nell’episodio in onda il 6 giugno al consueto orario su Canale 5.

Gli spettatori si sono ormai abituati al salto temporale della soap e ai nuovi anni ’20, che hanno cambiato ancora una volta gli equilibri all’interno del quartiere di Acaçias.

Mentre Aurelio e Genoveva sono tornati e non sembrano essere cambiati, alcuni personaggi hanno subito una trasformazione col passare del tempo; due di loro, adesso, sono uno contro l’altro.

Una Vita anticipazioni, sono uno contro l’altro: cosa succede il 6 giugno

Come abbiamo visto, Alodia da dolce e timida domestica si è trasformata in una signora spocchiosa, anche dopo aver perso il bambino; la trasformazione più grande l’hanno però avuta Felipe e Ramon, segnati in maniera evidente dal trauma dell’attentato.

Il primo è stato letteralmente traumatizzato dall’esplosione e sta vivendo una sorta di stress post-traumatico, mentre Ramon, distrutto dal dolore, è diventato un uomo cinico e freddo, senza più nessun sentimento.

Il Palacios ha litigato con Lolita, che a fatica si prendeva cura di lui, decidendo di lasciare definitivamente l’appartamento; Ramon chiede ospitalità a Felipe, che intanto rimasto da solo è caduto e si è tagliato con un vetro.

I due amici di lunga data potrebbero sostenersi a vicenda, ma stando alle anticipazioni la convivenza si rivelerà essere più che fallimentare; i due finiranno per discutere continuamente, rendendosi pericolosi uno per l’altro.

Preoccupata per la situazione e vista l’incapacità di Felipe e Ramon di badare a loro stessi, Fabiana e Jacinto avvertono Lolita di quanto sta succedendo, chiedendole di intervenire; la vedova di Antonito pare però essere ancora furiosa col suocero e non ha nessuna intenzione, questa volta, di fare qualcosa.

Arriveremo a vedere di nuovo Ramon e Felipe come erano un tempo, oppure per loro ormai non c’è più speranza? Desta curiosità anche lo strano rapporto che si sta instaurando tra David, Valeria, Genoveva e Aurelio; la Salmeron ha scoperto che David (che si finge il marito di Valeria) ha lavorato per il Quesada durante la guerra.