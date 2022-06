Oroscopo: che amante sei per ogni segno? Scoprilo con noi

Segni zodiacali: ognuno di noi ama in modo diverso. Siete curiosi di scoprire il vostro in base ai vostri segni?

Non c’è un modo di amare giusto o sbagliato, chi preferisce prestare maggiori attenzioni coi gesti, chi invece con le parole.

Donne e uomini si differenziano anche in questo. E oggi parleremo proprio del modo di amare in base ai nostri segni zodiacali. Siete pronti a scoprire il modo in cui lo fate?

Ariete. LUI: molto passionale e intraprendente, se ti piace una persona ti fai subito avanti senza pensarci due volte. E riesci a conquistarla grazie alla simpatia e spontaneità. Quando poi entrate in intimità allora è il momento giusto per dimostrarle che non sei solo simpatico.

LEI: anche la donna non si fa problemi a compiere il primo passo, anche se, però, gli amori non sono duraturi.

Toro. LUI: forse è il segno più “carnale” di tutto lo zodiaco. Riesci a dare molta sicurezza con il tuo corpo, ma anche con il tuo carattere.

LEI: riesci a conquistare tutti con la tua femminilità e sensualità. Ami molto il lato fisico di una relazione, anche se non ti concedi facilmente.

Gemelli. LUI: sei un seduttore nato: con le tue parole riusciresti a conquistare chiunque. Il problema è che forse dovresti dare più una possibilità alla tua conquista!

LEI: ti piace molto giocare e sperimentare, anche in camera da letto. Ti piace molto flirtare con le persone, ma quando trovi quella giusta, allora tutto perde di significato!

Cancro. LUI: sei una persona sensibile e tenera. Non riesci a prendere in giro le persone e se non ti va di impegnarti, lo dici chiaramente.

Segni Zodiacali: che tipo di amante sei?

LEI: sei molto dolce. Ma non fai mai il primo passo verso la persona che ti piace. Per te sono molto importanti i preliminari.

Leone. LUI: anche tu sei molto passionale. E quando vuoi qualcuno, nessuno riesce a fermarti. Quando hai una relazione, allora il tuo partner non potrebbe pretendere di più, anche in camera da letto, riesci a dare sempre il meglio di te!

Vergine. LUI: per conquistarti, bisognerebbe prima passare dalla mente poi al lato fisico. Ma quando ti innamori riesci a dare tutto te stesso.

LEI: alla prima impressione potresti sembrare una donna timida, ma in realtà lo sei poco! In camera da letto, sai come divertirti.

Bilancia. LUI: sei il segno più galante di tutto lo zodiaco. Con te, il partner potrebbe davvero perdere la testa in pochi istanti!

LEI: hai molto fascino. Proprio per questo non riesci ad essere single per troppo tempo!

Scorpione. LUI: sei un seduttore nato. Difficilmente una donna non rimane affascinata da te. La camera da letto sembra essere il tuo habitat naturale. Ma ci deve essere affinità con il tuo partner, altrimenti non ci saranno i fuochi d’artificio!

LEI: sei molto esigente, e questo vale anche per la tua intimità! Non ami le bugie, questo il partner lo dovrebbe sempre ricordare!

Sagittario. LUI: ami scherzare con tutte le donne, anche se sei impegnato. E nella camera da letto sai muoverti molto bene!

LEI: sei un’amante perfetta. Sei essere anche molto coinvolgente e calorosa. Spesso sei a cercare tu un contatto fisico.

Capricorno. LUI: anche se sembri molto freddo, in realtà quando vivi una relazione sei totalmente l’opposto.

LEI: Sei una donna molto forte. Non servono smancerie per riuscirti a conquistare. E se ti piace qualcuno, allora tutte le barriere intorno a te cadono.

Acquario. LUI: sei molto affascinante e lo sai. Ma non sempre ti fermi a conoscere una persona!

LEI: sei molto indipendente. Difficilmente non ti lasci andare…e questo vale anche in camera da letto.

Pesci. LUI: Sei un tipo di amante sempre presente, anche se a volte potresti sembrare sfuggente! E purtroppo non sei molto affidabile!

LEI: riesci a conquistare tutti, senza fare una mossa. Hai una sensualità innata