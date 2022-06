Dieta: prendi 2 kg in un giorno e non sai perché? Fai così

Può capitare di ritrovarsi con qualche chiletto in più sulla bilancia senza realmente capire il perché. Ecco cosa devi fare se continui a prendere peso

L’estate è praticamente iniziata. Pur non essendo ancora nel periodo estivo, le temperature alte hanno letteralmente dato il via alla stagione. In molti, infatti, hanno iniziato ad andare in spiaggia e a passare le giornate al mare.

Ma il caldo e la bella stagione risveglia in noi la voglia di rimetterci in forma e fare pace con la bilancia. Tuttavia, nonostante l’impegno investito, può capitare di ritrovarsi con qualche chiletto in più senza realmente capire il perché. In questo articolo vogliamo spiegarti cosa devi fare se continui a prendere peso.

Ecco cosa fare se continui a prendere peso

Iniziare un percorso per tornare in forma e notare che, nonostante tutto, si continua a prendere peso non è mai bello. Ma l’impegno, la determinazione e la fiducia che si pone negli esperti a cui ci si rivolge (come dietologi e nutrizionisti), possono fare la differenza.

A volte, però, l’aumento di peso non è strettamente correlato ad un’alimentazione sbagliata. Ci sono, infatti, dei casi in cui si può prendere peso anche se si seguono diete specifiche e allenamenti costanti. Questi dipendono soprattutto da fattori fisiologici, e sono più frequenti nelle donne.

Non è affatto raro, infatti, prendere peso durante il ciclo mestruale. In questo periodo, infatti, le donne riescono a prendere anche fino a 2kg in un solo giorno. Tuttavia, in questo caso basterà aspettare che il ciclo passi per ritornare al peso normale.

Un altro motivo che potrebbe contribuire a far aumentare il nostro peso è la stitichezza. Può capitare, infatti, di non andare in bagno per parecchi giorni, il che causerà certamente un aumento di volume della nostra pancia. È consigliabile, dunque, consultare il proprio medico.

Ovviamente, nel caso di ciclo mestruale e stitichezza, oltre ad aspettare che passi, dobbiamo anche fare attenzione a mantenere (per quanto possibile) il nostro stile di vita alimentare e fisico. È importante, infatti, continuare a seguire i consigli dell’esperto con una maggiore consapevolezza: in modo da non abbattersi e riuscire comunque a raggiungere il proprio obiettivo.