Una vita: Servante è sicuro che nascondono qualcosa

Una Vita anticipazioni, Servante è sicuro che nascondono qualcosa; il salto temporale ha portato nuove trame: ecco cosa succede nella puntata che andrà in onda il 4 giugno.

Le trame di Una Vita hanno ripreso da cinque anni dopo il nefasto attentato che ha tolto la vita sia ad Antonito che a Carmen. Nel quartiere ci sono molti volti noti, ma Rosina e Liberto hanno problemi economici e José e Bellita devono fare i conti con Alodia, diventata una signora spocchiosa da quando ha sposato Ignacio.

Mentre Ramon e Felipe sono rimasti particolarmente segnati dall’evento, e nonostante gli anni non riescono proprio a riprendersi, nel quartiere arriva una nuova famiglia al ristorante Nuovo Secolo.

Felipe e Ramon, dopo il trauma subito, non sono più gli stessi; l’avvocato ha quasi una crisi da stress post-traumatico, mentre Ramon è diventato ormai sprezzante della vita, freddo e senza nessun riguardo per Lolita.

Proprio la bottegaia è disperata per la situazione col suocero, ancor più quando il ministero decide di intitolare la piazza del quartiere ad Antonito; Liberto e José vorrebbero che il comune celebrasse in grande stile, così come la vedova di Antonito, ma ha paura della reazione di Ramon.

Alla fine, Lolita decide di accettare e questo scatenerà la rabbia di Ramon, che rivorrebbe piuttosto indietro la moglie ed il figlio; il Palacios se ne andrà di casa, senza comunicare nulla a Lolita.

Intanto Fabiana, Servante e Jacinto hanno già fatto la conoscenza dei nuovi arrivati nel quartiere, la famiglia Sacristan, che cercherà di riaprire il ristorante Nuovo Secolo.

Fabiana entra subito in confidenza con Inma, la signora e nonna di Guillermo, ma Servante intuisce subito che la famiglia nasconde un segreto; l’ex-portinaio di Acaçias pare proprio aver ragione.

Cosa nascondo i Sacristan? E cosa trameranno Genoveva e Aurelio, di ritorno ad Acaçias dopo diversi anni trascorsi in Messico? Restate con noi per le altre anticipazioni sulla soap.