Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento di oggi per la nostra soap opera turca.

Anche oggi, 2 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, dove le vicende si stanno facendo sempre più complicate ogni giorno che passa e non possiamo assolutamente perdere nulla.

Quindi cerchiamo di capire insieme che cosa succede in questo giorno di festa nazionale dove va in onda, ugualmente, una puntata della nostra soap opera preferita che viene dalla Turchia.

Brave and Beautiful: Sirin terrorizza Tahsin

Iniziamo con il dire che Cesur ormai ha il filmato che inchioda Tashin per la morte di Salih ed arriva proprio quello che stava aspettando da tempo, ovvero l’occasione giusta per vendicarsi di lui.

Ma l’uomo resta un po’ interdetto, perchè se consegna le prove alla Polizia, il Korlundang Senior, ovviamente verrebbe arrestato e Suhan soffrirebbe moltissimo, perchè è sempre il padre.

Anche perchè la sua ex moglie gli ha chiesto di smetterla con questa guerra che va avanti da moltissimo tempo e di concentrarsi solamente sul piccolo che porta in grembo e che nascerà a breve.

Ovviamente, l’uomo per la bellissima donna prova un sentimento di amore vero e sincero e per questo motivo ha preso una decisione che ha lasciato veramente senza parole tutti, non consegnando il filmato al procuratore dove si vede Tashin che spara al padre di Sirin.

L’amore che prova per la donna è assolutamente più forte del sentimento negativo che prova per il suo, ormai, ex suocero, ma il Korlundang ancora non è molto al sicuro, o almeno lui non si sente tale.

Perchè la figlia di Salih, dopo che ha visto il video, inviato proprio da Suhan è corsa in modo, giustamente arrabbiato dal proprietario terriero e di certo non con un buon proposito.

Sirin è senza parole, ha scoperto chi ha tolto la vita al padre ed anche se prova dei sentimenti negativi guarda negli occhi Tashin, indicandogli che ha la prova che lo incastra definitivamente.

Ovviamente gli comunica che vuole andare dal commissario e consegnare tutto, ma ci riuscirà oppure succederà qualcosa di particolare? Per il momento non possiamo saperlo ma possiamo attendere le prossime puntate che vanno sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5.