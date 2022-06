Una Vita anticipazioni, Felipe viene arrestato: l’avvocato è innocente ma qualcuno è riuscito a incastrarlo, ecco le anticipazioni.

La tensione è alta anche per la puntata di Una Vita del 1 giugno; come abbiamo visto, oltre alla proposta di matrimonio di Ignacio a Alodia e alla fuga di Anabel con Aurelio, nelle ultime puntate Marcos è stato assassinato.

Ad ucciderlo è stata Natalia Quesada con una pugnalata alle spalle; la giovane messicana ha finalmente vendicato i torti subiti sin da bambina, ma a quanto pare ad essere incriminato è Felipe, che finisce in prigione. Ecco le anticipazioni per la nuova puntata della soap.

Una Vita anticipazioni, Felipe viene arrestato: cosa succede il 1 giugno

Grazie alle sue abilità incantatorie, Genoveva non soltanto è riuscita a convincere Natalia Quesada ad uccidere Marcos, ma ha anche attirato nella sua rete, seducendolo, il Bacigalupe.

Sul divano della Salmeron, Marcos è però stato ucciso con una pugnalata alle spalle da Natalia Quesada. Tutto è andato come la dark lady aveva pianificato, anche per quanto riguarda Felipe; Genoveva, fingendo che Natalia fosse in pericolo, ha mandato un biglietto all’avvocato facendolo salire in casa.

In questo modo, l’Alvarez-Hermoso diventa il primo sospettato per l’omicidio e viene arrestato; non soltanto è stato trovato vicino al corpo, ma in precedenza ha anche minacciato lo stesso Bacigalupe davanti a tutti.

Ancora una volta, Genoveva è riuscita a mettere in atto il suo piano, vendicandosi dell’odiato ex-marito; rinchiuso in cella, Felipe riuscirà ancora una volta a sconfiggere la Salmeron e a dimostrare la sua innocenza? Potrebbe essere davvero complicato, anche se ha la verità dalla sua parte.

In suo aiuto potrebbe accorrere Natalia Quesada, che soffre nel vedere un innocente dietro le sbarre, soprattutto se è per colpa sua e si tratta dell’uomo che ama; per questo, la giovane messicana vuole costituirsi a tutti i costi per salvare Felipe, anche a costo di andare contro Genoveva.

Alodia e Ignacio invece si preparano al matrimonio, con la giovane domestica che avvisa i suoi genitori al paese ed ha modo di parlare con la futura suocera, Candelaria, la sorella di Bellita.