Vediamo meglio insieme che cosa sta accadendo in questo secondo appuntamento della nuova soap opera in onda sulla Rai.

Oggi, 1 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la tanto attesa nuova soap opera che sembra essere iniziata nel migliore dei modi, con una morte improvvisa che ha lasciato tutti senza parole.

Anche perchè, lo ricordiamo è ambientata nella Madrid del 1913 e le donne di certo, non avevano le stesse possibilità degli uomini e loro sono appunto sei sorelle molto ricche che devono gestire una fabbrica, come impensabile all’epoca.

Sei sorelle anticipazioni: le bugie le stanno rovinando

Iniziamo con il dire che Adela e Diana hanno preso una complicata decisione, ovvero che non diranno mai che il padre è morto, e con loro anche le altre sorelle, perchè solamente in questo modo possono tenere in piedi la loro società.

Proprio per questo motivo ha deciso di assumere, Adela, Salvador Montaner come direttore della Tessuti Silva, ma la loro famiglia, sembra avere problemi con le prime bugie che stanno iniziando a dire.

Anche perchè in molti non credono che Don Fernando sia partito ed abbia lasciato tutto in mano alle figlie femmine, e soprattutto perchè è stato assunto un nuovo direttore, e specialmente in Ricardo Silva inizia a scatenarsi una certa curiosità.

Lo zio di Adela, e delle altre sorelle vuole che gli cedano il 50% delle quote aziendali, e le cose molto strane che stanno accadendo, fanno si che lui insista nuovamente in questa richiesta.

Ovviamente, le sorelle, non hanno minimamente intenzione di lasciare nulla all’avido zio, ma non sembrano finiti i guai per le donne, perchè Diana nel mentre deve cercare di sistemare lo strano rapporto con Salvador.

La giovane, non ha particolare piacere che questa persona sia il nuovo direttore e tra i due il conflitto sembra essere sempre più serrato, ma l’uomo la trova anche molto attraente e per questo motivo lei è sempre più arrabbiata.

Ma Salvador riesce, addirittura, a strappare un bacio a Diana e per gli risponde con un bello schiaffo! Ma siamo assolutamente sicuri che tra tanto odio alla fine non nasca un bellissimo sentimento?

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.