Alessia Marcuzzi, finalmente si può dire! La conduttrice a sorpresa lascia davvero tutti quanti senza parole, ormai è quasi certo.

L’addio a Le Iene di Alessia Marcuzzi ha lasciato tutti quanti di stucco; la romana è infatti tra le conduttrici più amate del panorama televisivo, ma a quanto pare aveva bisogno di una pausa.

Dopo aver ricevuto gli elogi anche da parte di Maurizio Costanzo, Alessia sembra davvero essere pronta a rimettersi in gioco; ecco i rumors clamorosi sul suo nuovo progetto.

Alessia Marcuzzi: finalmente si può dire! Ecco i rumors sul suo nuovo programma

Da tempo ormai gli spettatori chiedono a gran voce il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi e, a quanto pare, saranno presto accontentati; quello che sorprende tutti quanti è però che la conduttrice romana non tornerà su una rete Mediaset, bensì quasi sicuramente su una Rai.

Stando a quanto riportato da FqMagazine infatti, la Marcuzzi lascerà Mediaset dopo 25 anni per approdare in Rai, nello specifico su Rai 2;quanto al programma, dovrebbe essere un innovativo reality show che mette a confronto due diverse generazioni.

Come riporta il sito infatti, al momento il programma è intitolato ‘Boomerissima’ è vedrà appunto giovani e baby boomers a confronto, probabilmente con una serie di prove o in altre circostanze. I dettagli sul formato del reality show non sono ancora chiari, ma sembra ormai prossimo il ritorno della conduttrice in tv.

Quanto alla messa in onda, la Marcuzzi dovrebbe ricevere la prima serata del martedì sera, già forse da questa estate. Parlando dei programmi Rai per questa stagione estiva infatti, il direttore di Rai 1 nonché Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Stefano Coletta, ha confermato i colloqui con la Marcuzzi per il suo passaggio in Rai, che includevano anche una discussione per un nuovo programma.

A quanto pare quindi, sembra proprio che la Marcuzzi ritornerà guidando Boomerissima su Rai 2, iniziando una nuova fase della sua carriera come conduttrice; tutti i fan, che l’hanno sempre seguita con grande affetto, non vedono l’ora di rivederla di nuovo all’opera.