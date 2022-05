Bianca Guaccero confessa il suo grande dolore: le parole della conduttrice nel salotto di Verissimo davanti a Silvia Toffanin.

Grandissimi ospiti per l’ultima puntata della stagione di Verissimo, che ha chiuso in bellezza un anno a dir poco sorprendente; oltre a Ida Platano, Iva Zanicchi, Mariano Di Vaio e Claudio Santamaria, presente in studio anche Bianca Guaccero.

L’attrice e conduttrice pugliese ha avuto modo di parlare con la Toffanin della sua carriera, anche della recente chiusura di Detto Fatto, nonché della sua vita privata; ecco la confessione sul suo grande dolore.

Bianca Guaccero confessa il suo grande dolore: le parole a Verissimo

Dopo tantissimi anni di assenza (ben dieci) la Guaccero è ritornata di nuovo ospite di Silvia Toffanin, con sicuramente un bagaglio di maturità ed esperienza accumulato in tutto questo tempo.

Davanti alla conduttrice, la Guaccero ha deciso di aprirsi confessando anche tutta la sofferenza provata per la separazione dal suo ex-marito, avvenuta tra l’altro quando la loro bambina era davvero piccola.

“Pensare che mia figlia non avrà quei ricordi è la cosa che più non riesco a superare” spiega la conduttrice, ricordando come lei porti nel cuore i film visti nell’infanzia seduta sul divano con tutta la sua famiglia.

Alla figlia Bianca è davvero legatissima, tanto che la Toffanin ha dedicato una sorpresa alla sua ospite proprio riguardante la figlia, che ha speso delle parole bellissime per la mamma. “Questo è tutto ciò per cui vale la pena di esistere” le parole commosse della Guaccero sulla figlia.

Intanto, nonostante la delusione avuta con Detto Fatto (programma chiuso dalla Rai) la conduttrice pugliese sembra essere subito pronta a tuffarsi in una nuova avventura; non ci sono ancora dettagli circa questo nuovo progetto, ma a lasciare l’indizio è stata Jill Cooper, storica tutor proprio di Detto Fatto.

“Ci manchi tu❤️❤️❤️ ma siamo Super Contenti del tuo nuovo progetto👏👏👏 te lo meriti” ha scritto in risposta ad post della Guaccero; per la gioia di tutti i fan, la conduttrice ritornerà presto in tv.