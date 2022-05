Grey’s Anatomy shock: prosegue senza Meredith?

In una lunga intervista, Ellen Pompeo ha dichiarato che Grey’s Anatomy potrebbe andare avanti lo stesso anche senza di lei. Ma riuscirebbe ad avere lo stesso successo?

In America sono andate in onda le ultime puntata dello storico telefilm Grey’s Anatomy. Fin dalla primissima puntata, la protagonista assoluta è stata lei, la dottoressa Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo.

In tutti questi anni, i fan sono riusciti a vedere il notevole cambiamento della Grey di come ha fatto a sopravvivere anche dopo la scomparsa del suo amore, il dottor Derek Shepherd (interpretato da Patrick Dempsey), o dopo aver detto “arrivederci” anche alla sua persona, Cristina Yang, interpretata da Sandra Oh.

Il finale della 18° stagione coincideva anche con la puntata numero 400. Per questo grande traguardo ci sono stati grandi festeggiamenti.

Solo qualche mese fa, l’attrice si diceva pronta a mettere un punto su Grey’s Anatomy, dividendo così i suoi fan: chi diceva che ormai non ci sono più storie da raccontare, chi invece non è ancora pronto a dire addio ad uno degli show più longevi.

Grey’s Anatomy: andrà avanti senza Meredith?

Per questo motivo, quando il presidente della ABC ha dato l’annuncio del rinnovo della 19 stagione ha lasciato tutti di stucco.

Qualche giorno fa, Ellen Pompeo però ha fatto sapere che lo show potrebbe andare avanti anche senza di lei “(…) Ha ispirato così tante generazioni di operatori sanitari. Penso che per i giovani, è davvero un buon contenuto e stiamo cercando di andare avanti per i giovani, non necessariamente con me, ma continuare ad andare oltre me”.

E allora noi ci chiediamo: Grey’s Anatomy avrebbe senso anche senza la sua protagonista assoluta? È dal 2005 che Ellen Pompeo interpreta la dottoressa Grey e sicuramente non sarà facile trovare la sua sostituta.

Potrebbe anche non essere facile guardare lo show che porta il suo nome. Dire addio a lei sarà molto difficile e forse i suoi fan non pronti ad andare avanti senza Meredith Grey.

I fan sono affezionati a questo personaggio: alla fine hanno gioito con lei, ma hanno anche tanto pianto per lei e con lei.

E voi sareste d’accordo a far andare avanti il programma senza la sua protagonista?