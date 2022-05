Una Vita, Anabel chiude i ponti con lui: la messicana pare aver fatto la sua scelta, ecco cosa succede nella soap dalle anticipazioni.

Il centro delle trame di Una Vita, almeno ultimamente, sono sicuramente i Quesada e i Bacigalupe. Mentre Aurelio e Marcos continuano a farsi la guerra, Natalia sembra essere davvero stanca degli intrighi della sua famiglia, combattuta specie grazie ai sentimenti per Felipe.

Un’altra messicana, Anabel, sarà autrice di un colpo di scena clamoroso, tagliando definitivamente i ponti con lui; ecco cosa farà la Bacigalupe nella prossima puntata stando alle anticipazioni.

Una Vita, Anabel chiude i ponti con lui: ecco le anticipazioni della puntata del 27 maggio

Dopo la relazione con Miguel Olmedo, Anabel è caduta di nuovo tra le braccia di Aurelio, nonostante suo padre Marcos sia fermamente contrario a questa relazione. L’ennesima dimostrazione arriva quando Marcos rifiuta la proposta di pace di Aurelio, che su richiesta di Anabel ha chiesto di nuovo la mano al padre.

Dopo aver visto l’ultimo tentativo del suo amato e la totale chiusura da parte del padre, Anabel deciderà finalmente di prendere una decisione netta; stando alle anticipazioni, la Bacigalupe disobbedirà a suo padre (che gli ha imposto di troncare la sua relazione con Aurelio) e deciderà di sposare l’uomo che ama.

La giovane, per amore, rinnegherà suo padre, anche se non ha minimamente idea di cosa la aspetterà in futuro; quello del Quesada è tutto un piano per impossessarsi del patrimonio dei Bacigalupe e distruggere Marcos, perché in realtà Aurelio non ama minimamente Anabel.

Non sapendo cosa sta macchinando Aurelio, Anabel deciderà di fuggire con lui per sposarlo, firmando così praticamente la sua condanna a morte. Cosa succederà alla Bacigalupe?

Intanto, Aurelio ha anche incontrato Fausto in carcere e gli ha proposto di collaborare all’attentato che gli anarchici stanno preparando; Acaçias potrebbe essere presto sconvolto dall’esplosione della dinamite e, a farne le spese, dovrebbe essere proprio Antonito, che coi suoi discorso contro i sindacati si è fatto parecchi nemici.