Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere della prima serie della super amata e seguita soap opera italiana.

Anche oggi, 27 maggio, abbiamo modo di vedere un appuntamento del Paradiso delle Signore in replica, mentre al momento le voci per quanto riguarda le registrazioni e la trama dell’ottava serie si susseguono.

Si parla, infatti, di un qualcosa di particolare con vari ritorno assolutamente inaspettati, ed uno sembra arrivare proprio da questa serie, quindi attenderemo sicuramente con molta ansia le nuove puntate che dovrebbero andare in onda da settembre.

Il Paradiso delle Signore: Pietro e Teresa finalmente ci riescono

Iniziamo con il dire che Pietro viene arrestato e per Teresa sembra che il mondo le crolli addosso in un solo colpo, la donna rimarrà senza parole anche dopo il racconto di Galli che le spiega cosa è accaduto durante la guerra.

Infatti, durante una lite per proteggerlo, tra Mori e Umberto un colpo di pistola, per errore uccido il fratello di Mandelli, le autorità hanno chiuso il caso con la fine della guerra ma il Mandelli non si è mai e poi mai arreso a quello che è successo.

Galli, spiega alla Iorio che lui è assolutamente sicuro che Pietro non era cosciente durante la lite, Teresa cerca di calmarsi e di trovare una soluzione che posso portare fuori dalla prigione l’uomo che ama.

Pietro, appena viene chiuso nel carcere di San Vittore, come prima cosa evade ed arriva a casa di Teresa per chiedere il suo aiuto, ma la donna, preoccupata da quello che ha fatto, cercherà di farlo ragionare.

Effettivamente, se è innocente non c’è bisogno di evadere, quindi lo convince a costituirsi, perchè la testimonianza di Jacobi risolverà tutto quello che è successo, ovviamente ci riesce ma cosa chiderà in cambio lo strozzino?

L’amore sembra trionfare su tutto, perchè Pietro e Teresa possono stare insieme, ma una visita che nessuno immagina potrebbe rovinare qualsiasi cosa, perchè dall’America arriva Rose, ovvero la moglie americana di Mori.

Ovviamente, in questo momento al Paradiso troviamo solamente Vittorio, e Teresa gli chiede anche perdono per averlo fatto soffrire in amore, e nel mentre Massimo parlerà con Anna, e dopo le parole della moglie, si prenderà cura del piccolo che aspetta.

La Imbriani, dopo aver parlato con Elsa, accetta l’aiuto di Riva e lascia il Reggiani senza troppe spiegazioni, nel mentre, Roberto confessa che prova un sentimento per Vittorio, ma che ovviamente deve tenere assolutamente segreto.

Donata riesce a scoprire che Clara è la madre della sua bambina e per evitare che la Mantovani lo riveli alla figlia, lascerà il Paradiso senza dire assolutamente niente a nessuno.