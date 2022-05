Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi sulla nostra soap opera preferita che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 27 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, ovvero la soap opera che vede ruotare tutto attorno a due potenti famiglie in perenne guerra tra di loro.

Come abbiamo visto di recente ci sono anche omicidi che vengono nascosti, persone ricattate per quello che hanno fatto, ed ovviamente delle complicate storie d’amore, ma capiamo insieme che cosa ci aspetta per oggi.

Brave and Beautiful: Shuan è in ostaggio

Iniziamo con il dire che adesso anche Cesur è a conoscenza di quello che è successo quando è morto Salih, anche perchè è stato incastrato in un primo momento come l’esecutore del delitto.

Successivamente, però, grazie alla testimonianza del piccola Alì viene scagionato, fortunatamente, ed è stato incolpato Tahsin, ed effettivamente è stato lui a premere il grilletto.

E’ stato arrestato ed è anche andato in carcere, ma per pochissimo tempo, perchè è stato scagionato, grazie all’intervento di Riza, ma come? Ha pagato un’uomo che si è fatto trovare in possesso dell’arma che ha compiuto il crimine.

Ma l’Alemdaroglu ha continuato per suo conto di capire che cosa è successo ed è assolutamente convinto che il colpo mortale a Salih lo ha sparato il Korlundag senior e non il senzatetto.

Quest’ultimo si è spaventato dopo aver parlato con il giovane ed ha chiesto un quantitativo maggiore di soldi per non dire nulla, ma purtroppo Riza è entrato nell’ospedale della prigione, dove si trovava, e lo ha soffocato con un cuscino.

Cesur, purtroppo, capisce che ha perso la possibilità di capire tutta la verità sulla morte del marito di Reyhan e du quello che è anche accaduto a Fugen, ovvero alla madre, ecco che fa un qualcosa che nessuno si era mai immaginato, rapisce l’ex galeotto.

Per lui, Riza è a conoscenza di tutti i fatti che sono accaduti, quando Suhan capisce che il suo ex marito ha fatto una cosa del genere gli chiede di liberarlo, perchè ha assolutamente paura che finirà nei guai seri.

Ovviamente, Cesur si rifiuta in modo categorico di fare una cosa del genere, ma ad un certo punto è assolutamente costretto a lasciar andare Riza perchè Turan ha preso in ostaggio la Korludag.