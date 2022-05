Una Vita anticipazioni, Josè cambia completamente veste: nuovo ruolo a sorpresa per il Dominguez, cosa succede nella puntata del 25 maggio.

Anche per l’appuntamento del 25 maggio arrivano le anticipazioni per Una Vita, che va in onda ormai tutta la settimana; i Dominguez sono grandi protagonisti, mentre continua la lotta fra Bacigalupe e Quesada.

Anabel ha chiesto ad Aurelio di fare un ultimo tentativo per convincere Marcos a dare la sua benedizione per la relazione; a malincuore, il Quesada accetta per portare avanti il piano. Intanto José, che ha cercato di convincere Ignacio a tornare a casa, si scoprirà in una nuova veste; ecco cosa succede.

Una Vita anticipazioni, Josè cambia completamente veste: cosa fa il Dominguez?

José, in quest’ultimo periodo, ha parecchi problemi: suoi nipote Ignacio se n’è andato di casa e, soprattutto, la povera Alodia è rimasta da sola e incinta. Mentre cerca di trovare una soluzione per far sì che Ignacio si prenda le sue responsabilità, il Dominguez si troverà a vestire dei panni totalmente inediti.

Infatti, José sarà chiamato da Carmen e Rosina ad assaggiare i piatti del Nuovo Secolo; il ristorante, sotto la gestione delle due (che faticano ad andare d’accordo) è pronto a riaprire, ma prima deve essere definito il menù.

Sarà proprio José, assaggiando i piatti cucinati da Carmen, a decretare quali sono degni di entrare nel menù di un ristorante così rinomato nel quartiere; fortunatamente per lei, stando alle anticipazioni, José troverà squisito tutto ciò che Carmen ha cucinato.

Dopo diversi litigi, Carmen e Rosina riusciranno a trovare un equilibrio per gestire al meglio il ristorante? Quantoal Dominguez, i suoi pensieri diminuiranno anche quando riceverà un aspettato telegramma, che lo riempirà davvero di gioia. Quale sarà la notizia arrivata a Josè?

Quanto a Fabiana e Servante invece, i rapporti tra i due soci sono sempre più tesi e, per questo, Jacinto e Casilda continuano a riflettere su cosa poter fare per farli riconcilare.