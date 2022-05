U&D: Fabio Nova e la confessione che non ti aspetti

Fabio Nova fa una confessione inaspettata durante Uomini e Donne. Il noto cavaliere ha spiazzato i fan de programma di Maria De Filippi, scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più amati dal pubblico a casa, da sempre i fan seguono con attenzione le vicende dei protagonisti e si emozionano quando nasce un amore. Ora ad essere al centro dell’attenzione è senza dubbio il cavaliere Fabio Nova.

L’uomo nelle ultime ore avrebbe attirato l’attenzione per via di un’amara confessione sul settimanale, Uomini e Donne magazine. Il cavaliere oltre ad essere molto amato, è anche un fotografo molto famoso, infatti ha fatto moltissimi servizi a livello nazionale e internazionale.

Fabio ha anche rivelato di sapere benissimo il tipo di donna che vuole al suo fianco, il problema è che per il momento non è ancora riuscito a trovarla. Inizialmente, Nova si è scontrato con Tina Cipollari per via di alcune opinioni contrastanti.

Ma andiamo a scoprire cosa ha confessato l’amato cavaliere.

Uomini e Donne: Fabio Nova fa una confessione shock

Impossibile dimenticare il periodo del lockdown, un momento che ha sconvolto tutti, sia da un punto di vista psicologico che fisico. Anche Fabio Nova ha confessato di aver provato un gran dolore in quel periodo.

L’uomo ha infatti rivelato di aver trascorso l’isolamento con sua madre, aggiungendo di non essere molto entusiasta all’idea. Fabio, durante l’intervista ha ammesso di non aver un ottimo rapporto con sua madre, ma grazie al lockdown è riuscito a riavvicinarsi e a coltivare quel rapporto che sembrava ormai perso.

Fabio ha anche aggiunto che Tina Cipollari, confronto a sua madre, è un agnellino, ovviamente si tratta di una battuta, se così si può dire. L’uomo inoltre ha confessato di far fatica a dormire, preferendo di gran lunga vivere di notte e dormire di giorno.