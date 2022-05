Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere in questa puntata della prima stagione della nostra amatissima soap opera.

Anche oggi, 24 maggio, abbiamo modo di vedere un appuntamento con Il Paradiso delle Signore, nelle repliche della prima ed innovativa stagione televisiva che ha dato il via alla soap opera.

Perchè chi non lo sapesse il programma è iniziato come una fiction normale che andava in onda con un appuntamento settimanale la sera e poi è diventata una soap opera dall’incredibile successo di pubblico.

Il paradiso delle signore: Pietro deve morire

Iniziamo con il dire che nel mentre Anna ha cercato di mettere fine alla sua vita ma l’intervento di Quinto è stato miracoloso ed ha salvato la giovane, e capisce anche quanto la donna ha bisogno d’amore, per questo motivo il Reggiani le chiede di diventare sua moglie.

Nel mentre, Vittorio ha in mente un grandissimo progetto con degli abiti di grande lusso ed incontra, in modo fortuito la grande Maria Callas, riuscendo a convincerla ad indossare un abito che ha disegnato Teresa.

Pietro è assolutamente convinto che nemmeno il matrimonio con Andreina fermerà le idee di Carlo Mandelli di vendetta per la morte del fratello, e per questo motivo decide di fare qualcosa prima che vada alla Polizia.

Infatti, con l’aiuto di Jacobi entra nella Fondazione Mandelli e ruba l’unica copia del verbale americano che potrebbe inchiodarlo per la perdita di Umberto, ma questo, ovviamente scatena la rabbia di Mandelli.

Senza parole per il furto subito, decide di prendere una decisione importante, ovvero ordina a Cazzaniga di uccidere Pietro e di farlo anche in tempo molto breve, ma questa volta non verranno ascoltati i suoi ordini.

L’uomo, infatti è stanco della sua vita criminale e decide di stravolgere tutto, si imbarca sull’Andrea Doria e va via verso l’America, ma prima di lasciare Milano vuole incontrare Lucia.

La donna, turbata da quello che sta succedendo alla fine si concede a lui, e l’uomo cerca di convincerla a lasciare tutto ed a partire insieme a lui, ma decide di rifiutare e di tornare a casa dal marito, dove troverà una strana sorpresa.

Pietro, nel mentre, scopre il contrabbando di sigarette che ha messo in piedi Jacobi, e decide di affrontarlo a brutto muso, ma non riesca a fare la stessa cosa con Vittorio, il Mori è in trappola deve sposare Andreina e dire addio per sempre alla donna che ama veramente.