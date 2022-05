Una coppia di Cesena in viaggio verso Trento per andare al concerto di Vasco Rossi. Purtroppo la loro corsa si è fermata prima.

Silvia Ruscelli aveva 47 anni ed era un medico molto conosciuto e apprezzato a Sarsina, piccolo paese in provincia di Cesena dove la donna viveva con il marito Ugo Beltrami, geometra di 49 anni. I due avevano deciso di trascorrere un fine settimana diverso, senza i figli. Insieme ad una coppia di amici erano saliti in sella alle rispettive moto diretti a Trento, per ascoltare il loro idolo dal vivo: Vasco Rossi.

Per la coppia di centauri, purtroppo, la corsa è terminata prima di arrivare a destinazione. Dopo aver passato la notte in un albergo a Dro tra giovedì e venerdì, le due coppie si erano rimesse in sella per proseguire il viaggio. Erano le 16.40 quando una manovra, forse azzardata, è stata purtroppo fatale per Ugo e Silvia. Le due moto viaggiavano una dietro l’altrae dovevano immettersi nella statale della Gardesana. Proprio nel momento, nella stessa direzione di marcia, è arrivato un camion arrivando nella loro stessa direzione di marcia. Per cause ancora da accertare la moto su cui viaggiava la coppia di Sarsina, in fase di sorpasso, è sbandata. Nonostante un disperato tentativo di frenata i due non sono riusciti ad evitare l’urto con la parte posteriore del grosso veicolo e la moto si è infilata sotto il pesante mezzo. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo ai due coniugi che sono morti sul colpo. L’urto è stato così violento che i loro caschi sono finiti ad alcune decine di metri dai corpi

A dare l’immediato allarme l’altra coppia di amici che stavano andando al concerto assieme alle vittime. Sul posto sono giunti i soccorritori di ‘Trentino Emergenza’ con un’ambulanza partita dall’ospedale di Arco, i Vigili del Fuoco volontari di Dro e Arco e i Carabinieri del posto. Nonostante l’immediato intervento dell’elisoccorso e del medico rianimatore, non si è potuto fare altro che constatare la morte della coppia. Ugo e Silvia sono morti insieme, come insieme avevano vissuto e dato vita ad una bellissima famiglia: i loro corpi senza vita sono rimasti abbracciati sull’asfalto. I due lasciano tre bambini. Pochissimi giorni fa a perdere la vita in sella alla propria Ducati il campione mondiale di tennis, il giovanissimo Riccardo Passarotto.