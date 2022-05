Clarissa Selassié, svelato perché non si vede più su Instagram: da non credere cosa è successo alla sorella di Jessica e Lulù.

Alla fine, a vincere la sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata proprio sua sorella Jessica, con l’altra Selassié, Lulù, arrivata vicinissima alla vittoria. Clarissa è stata la prima delle tre princess in gioco ad uscire dalla casa di Cinecittà, ma è riuscita comunque a farsi notare e apprezzare dal pubblico.

Si può dire infatti che Clarissa, seguitissima sui social, sia ormai una vera e propria influncer; di recente però, la Selassié è parsa molto meno attiva sul suo profilo Instagram, tanto che i fan hanno cominciato a interrogarsi sui motivi circa questo comportamento.

Clarissa Selassié, svelato perché non si vede più su Instagram: da non credere, ecco cosa è successo alla princess

Può capitare a tutti di essere meno attivi sui social in determinati momenti, ma quando succede a personaggi molto celebri e in vista tutti si chiedono subito se sia successo qualcosa.

Effettivamente, c’è sicuramente una novità nella vita di Clarissa, anche se fortunatamente si tratta di qualcosa di positivo; la princess non è infatti stata male ma, come da lei spiegato in alcune storie di queste ultime ore, si è sottoposta ad un intervento chirurgico per rifarsi il seno.

“Questa operazione mi ha veramente cambiato la vita, sono molto molto felice” ha spiegato Clarissa in parte delle storie pubblicate; la Selassié è apparsa davvero molto entusiasta di questo cambiamento, anche se per il momento dovrà stare a riposo (come prevede la norma di questi interventi) ed evitare sforzi, oltre che indossare l’apposito reggiseno per il decorso post-operatorio.

Clarissa ha inoltre sottolineato come la mamma e le sue sorelle si siano prese cure di lei; con questo intervento sembra già molto più a suo agio con se stessa e, quest’estate, dopo essersi ripresa a pieno, sfoggerà sicuramente in bikini un décollété diverso rispetto al passato.