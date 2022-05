Antonella Clerici, a breve niente più tv: ecco cosa succede alla conduttrice, che si prenderà una pausa dal piccolo schermo.

Tra le conduttrici italiane più amate c’è sicuramente lei, Antonella Clerici, la cui carriera parla davvero da sola; partita come giornalista sportiva, ha portato al successo tantissimi programmi Rai, tra cui La prova del cuoco e, di recente, The Voice Senior.

Nell’ultimo periodo la Clerici è stata impegnata con E’ sempre mezzogiorno, ma pare sia arrivato per lei il momento di prendersi una pausa; ecco i cambiamenti di palinsesto per i mesi estivi.

Antonella Clerici, a breve niente più tv: la pausa estiva di E’ sempre mezzogiorno

Come spesso succede, la Rai ha preparato un palinsesto diverso per questa estate, che non prevedrà la messa in onda del programma di ‘Antonellina’; al posto di E’ sempre mezzogiorno andrà infatti in onda Camper, programma estivo condotto da Tinto e da Roberta Morise.

Questo nuovo progetto sarà una sorta di Linea Verde in diretta, coi due conduttori ad esplorare in lungo e in largo le meraviglie del nostro paese; stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Blogo, la prima settimana (da lunedì 6 giugno a venerdì 10 gugno) Tinto e la Morise saranno in diretta dalla Campania per dei particolari focus da lasciare senza fiato.

Dalla settimana successiva poi il camper si sposterà in un’altra regione italiana, e così via fino a tutta l’estate; un lungo periodo di pausa dunque per la Clerici, che potrà dunque godersi i mesi estivi per un relax sicuramente meritato.

Niente paura però, perché come di consueto la conduttrice tornerà sul piccolo schermo a partire da settembre, quando per la nuova stagione televisiva il suo programma sarà di nuovo presente in palinsesto.

L’ultima puntata di Camper andrà in onda venerdì 9 settembre e dunque, dal lunedì successivo (il 12) E’ sempre mezzogiorno tornerà ad occupare la fascia compresa tra le 11.55 e le 13.25 di Rai 1, come sempre per tutta la settimana dal lunedì al venerd’.