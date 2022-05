Dieta: ecco come ottenere i migliori risultati

Gli estrogeni per le donne e il testosterone per gli uomini sono gli ormoni legati alla sessualità dell’individuo. Ma esistono altri ormoni che hanno dei ruoli diversi tra loro. Vediamo quali.

Tra questi ormoni infatti ci sono quelli legati al nostro metabolismo e quindi è fondamentale capire come si possono attivare per favorire il dimagrimento.

Nello specifico questi ormoni sono leptina, cortisolo e insulina. Fondamentale è capire come attivare gli ormoni del dimagrimento e quindi non accumulare peso ma perderlo.

Gli ormoni del dimagrimento, come attivarli

Partendo dall‘insulina, è un ormone molto importante per lo smaltimento dei grassi. Se abbiamo una dieta ricca di carboidrati accade che il fegato lo trasforma in grasso. Quindi cosa fare per attivare l’insulina? Bisogna mangiare verdure, carne magra e le fibre. Si consiglia quindi di evitare il pane bianco, la pasta, lo zucchero bianco.

Parlando di cortisolo invece è definito come l’ormone dello stress, molto attento alla regolazione del metabolismo e all’assorbimento del sale e dell’acqua. Accade che quando siamo stressati questo ormone tende a far conservare il grasso nel nostro organismo. Quindi cosa fare per evitare che questo ormone dello stress ci provochi degli scompensi metabolici? Bisogna concedersi una bella passeggiata, dormire le giuste ore, almeno sette ore a notte, mangiare anche lentamente e fare attenzione alla troppa caffeina.

Poi c’è la leptina, ossia l’ormone della fame aiuta a stimolare quella sensazione di sazietà e lotta contro la formazione del grasso. Quindi cosa fare per monitorare questo ormone? Innanzitutto eseguire qualche allenamento intenso per il nostro fisico, cercare di dormire bene la notte, le giuste ore, e poi cercare di evitare tutti quei cibi che sono troppo ricchi di zuccheri.

Quindi da questo si evince che per restare in forma, perdere peso in eccesso non basta solo fare una drastica dieta oppure allenamenti faticosi per riuscire a perdere quei chili di troppo che tanto non ci piacciono, ma è fondamentale concentrarsi anche e soprattutto sul nostro metabolismo.

Questi ormoni di cui vi abbiamo parlato, ossia leptina-cortisolo-insulina vanno assolutamente monitorati e soprattutto attivati per accelerare il metabolismo e perdere peso, o comunque non accumularlo.

