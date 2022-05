Sonia Bruganelli non si nasconde: lo ha fatto!

Ecco cosa si è regalata Sonia Bruganelli prima dell’estate di quest’anno. Alcuni non credono ancora ai loro occhi!

Arriva l’annuncio sui social: Sonia Bruganelli ha fatto la blefaroplastica superiore. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram in cui è possibile vedere chiaramente i risultati dell’intervento di chirurgia estetica.

La blefaroplastica superiore, infatti, consiste in un intervento che viene fatto per eliminare la pelle in eccesso a ridosso delle palpebre. Un ritocchino che la Bruganelli ha deciso di fare prima dell’estate, e che non ha affatto intenzione di nascondere. Ecco, quindi, cos’ha detto a riguardo.

Intervento di blefaroplastica per Sonia Bruganelli: ecco cos’ha fatto

Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, Sonia Bruganelli ha mostrato a tutti il suo ultimo intervento di blefaroplastica superiore. Nello scatto, la Bruganelli si mostra a cena in un’osteria del quartiere Prati, a Roma, mentre indossa ancora i piccoli cerotti posizionati ai lati degli occhi, in compagnia dle suo amico Marco Salvati.

“Only the brave!! – ha scritto su Instagram la Bruganelli – Marco è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”, aggiunge ironicamente.

La Bruganelli ha quindi deciso di ringiovanire il suo volto intervenendo direttamente sulle palpebre, mostrando a tutti risultati. La moglie di uno dei presentatori più amati e apprezzati in Italia, infatti, non ha mostrato alcun timore nel far vedere a tutti i risultati dell’operazione chirurgica.

Secondo alcuni, la bella Bruganelli dovrebbe essersi affidata alle mani del famoso chirurgo Roy De Vita, primario di chirurgia plastica e ricostruttiva del Regina Elena. Lo stesso medico, ex compagno di Nancy Brilli, ha commentato il post pubblicando alcune emoticon felici.

In molti avrebbero avuto parecchie riserve nel volersi mostrare e ammettere di aver fatto un intervento di chirurgia estetica, ma la Bruganelli ha voluto ironizzare ed essere senza veli. Sotto lo stesso post, inoltre, molti fan le hanno fatto delle domande sull’intervento, a cui la bella Sonia ha deciso di rispondere con entusiasmo, così come chi ha -invece- preferito fare delle critiche nonostante il suo coraggio di essere trasparente.