Una Vita anticipazioni, Natalia rivela di essere stata stuprata: la confessione sconvolgente della Quesada in carcere.

Non mancheranno le emozioni anche nella puntata della soap spagnola di Canale 5 prevista per martedì 17 maggio, con Marcos furioso per il comportamento della figlia e Natalia Quesada ancora in carcere.

Proprio la giovane messicana, confidandosi con Genoveva, ha finalmente confessato che gli incubi che la tormentano sono legati ad una violenza subita ai tempi del Messico; ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Natalia rivela di essere stata stuprata: cosa succede

La giovane Quesada è ancora in carcere, in attesa che Felipe riesca a farla rilasciare su cauzione; intanto, Genoveva si fa addirittura arrestare per passare la notte con lei, dandole conforto e soprattutto indagando sul suo passato.

Da tempo, la Salmeron sospetta che tra Marcos e Natalia ci sia un legame particolare, che tormenta la giovane; parlando con lei in carcere, scopre finalmente la verità sui fatti accaduti.

Natalia confessa di essere stata stuprata da Marcos, come gli spettatori avevano già intuito dalle scene di flashback dedicate agli incubi della Quesada; Genoveva ha ora un’arma in più da utilizzare contro il Bacigalupe e, nel caso dovesse dirlo ad Aurelio, accenderà ancora di più gli animi tra le due famiglie.

Fortunatamente, non ci sono solo gli incubi per Natalia, ma anche le buone notizie; stando alle anticipazioni, verrà a rifarle visita anche Felipe, che annuncerà a Natalia come presto verrà rilasciata e potrà tornare a casa.

Come andrà a finire la guerra fra i Quesada e i Bacigalupe? La situazione si fa sempre più complicata, anche visto il piano che Aurelio e Genoveva stanno portando avanti contro Marcos.

Intanto, Casilda ha convinto Alodia a recarsi da un dottore, per scoprire se davvero è in dolce attesa oppure no; in casa Dominguez, José deve fronteggiare l’improvvisa fuga di Ignacio, che ha deciso di lasciare la casa degli zii dopo la lite avuta proprio con José. Restate con noi per tutte le anticipazioni giornaliere di Una Vita e non solo.