Vediamo insieme quali ospiti incredibili animeranno il salotto pomeridiano della bravissima e super amata Silvia Toffanin.

Oggi pomeriggio abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Verissimo, il programma che va in onda da anni condotto sempre da Silvia Toffanin che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori.

Ogni settimana ci sono ospiti veramente incredibili, ma la parte o meglio la cosa che tutti apprezzano è la delicatezza e la gentilezza con il quale, la padrona di casa, intervista i suoi ospiti.

Verissimo anticipazioni: ospiti bomba, c’è anche lui per la prima volta

Non c’è mai praticamente nessuno che sembra aver detto di essersi trovato male a fare un’intervista con lei, insomma tutti innamorati della bravura e del suo modo di fare, poi Silvia Toffanin ha anche un grande gusto nello scegliere i suoi vestiti.

Come sappiamo prima c’erano due appuntamenti settimanali, ovvero il sabato e la domenica, mentre al momento c’è solamente quello del sabato, che va in onda dalle 16.30 circa alle 18.40.

Nel caso non riusciamo a vederla è possibile anche riguardarla su Mediaset Infinity, ma andiamo a vedere quali ospiti incredibili avrà in studio la bravissima Silvia Toffanin, iniziando per ordine.

Avremmo modo di vedere Raoul Bova, che sappiamo ha iniziato a far parte del cast di Don Matteo, ma non solo, perchè dal 18 maggio lo vedremo come protagonista di un’altra fiction in onda, però, su Canale 5, che durerà solamente 3 puntate e si chiama Giustizia per tutti.

Poi ci sarà spazio anche per la bellissima e tanto amata Cristina Chiabotto, che recentemente ha annunciato di aspettare il secondo bambino, mentre il prima ha appena compiuto un anno.

In studio poi ci sarà spazio anche per Lulù Selassié che ha messo la parola fine alla sua relazione, nata all’interno della casa del grande fratello, e forse ci aiuterà a capire che cosa è successo veramente.

Troviamo poi anche per la prima volta Matteo Renzi, che parlerà non della sua vita pubblica come politico, ma solamente di quella personale con racconti assolutamente inediti, ecco il motivo della sua prima volta in questo contesto diverso.

Arriva anche il turno di Jeremias e Gustavo Rodriguez, che hanno da poco terminato la loro partecipazione all’Isola dei famosi, che sono, come sappiamo, il fratello ed il padre di Belen, e faranno una delle primissime interviste insieme.

Come ultimo ospite, ma assolutamente non meno importante, troviamo Dario Schiavone che è uscito nella precedente puntata dal programma Amici dopo aver partecipato al serale e vincendo molte sfide.

Insomma ci aspetta una puntata ricchissima di ospiti e siamo assolutamente sicuri che con le sue domande delicate e mai eccessive, Silvia Toffanin ci farà passare anche questo sabato uno splendente pomeriggio, non ci resta che attendere!