Una Vita anticipazioni, Miguel deruba Marcos: il giovane avvocato compie il grande passo ma le cose non vanno come previsto.

Continuano le anticipazioni giornaliere per Una Vita, che come ogni sabato andrà in onda con un appuntamento extra-large rispetto al solito. La squadra di Churro-Va di Acaçias è partita per il torneo, ma il quartiere è scosso da eventi ben più importanti; Natalia Quesada è ancora in carcere e gli anarchici potrebbero attentare alla vita di Antonito.

Intanto, Miguel Olmedo ha deciso di attuare il furto in casa Bacigalupe per derubare Marcos, ma le cose non vanno come previsto; l’uomo si accorgere dell’inganno e punta una pistola contro l’avvocato. Cosa succede? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Miguel deruba Marcos: cosa succede

Il giovane Olmedo nell’ultimo periodo è sicuramente molto più intraprendente e, dopo aver deciso di aiutare i sindacalisti, vuole anche farla pagare a chi lucra sul conflitto bellico come Marcos e Aurelio.

Per questo, ha deciso di organizzare un furto in casa Bacigalupe, trovando una scusa per far allontanare di casa Marcos; l’uomo però non cade nella trappola e coglie Miguel intento a scassinare la cassaforte.

Sembra essere arrivata la fine per il giovane Olmedo, con Marcos pronto a farsi giustizia, ma stando alle anticipazioni proprio in quel momento arriverà Roberto, che colpirà da dietro Marcos.

Col Bacigalupe a terra privo di sensi, i due Olmedo compiranno il furto; Roberto scapperà poi con Sabina a Istanbul, mentre Miguel (dopo aver donato una grossa cifra ad Alberto e ai sindacati) decide di recarsi in Svizzera per incontrare i suoi genitori e per ricongiungersi con Daniela, la donna che ama.

Sembra che questa sia davvero la puntata decisiva per far uscire di scena gli Olmedo, che non troppo tempo fa avevano fatto il loro esordio nella serie. Chi comprerà il ristorante?

Quanto agli altri personaggi, Mendez viene ritrovato in ospedale in gravi condizioni, mentre José scopre che suo nipote Ignacio ruba degli scheletri insieme al suo compare Florencio e lo invita a sospendere immediatamente l’attività.