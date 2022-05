Uomini e Donne, sviluppi shock tra loro due e finale incredibile: ecco le anticipazioni per il dating show di Maria De Filippi.

Grandi emozioni in programma per il dating show di Maria De Filippi, in vista di queste battute finali di maggio; in attesa della scelta dei due tronisti, Luca e Veronica, i fan aspettano con ansia di sapere anche come andranno a finire le frequentazioni degli over.

A tenere banco, come per tutto quest’anno, Ida Platano, che mentre conosce Marco è ancora al centro di rumors che la vorrebbero di nuovo con Riccardo Guarnierni; ecco le anticipazioni dalle registrazioni.

Uomini e Donne, sviluppi shock tra loro due e finale incredibile: le anticipazioni

Stando alle anticipazioni trapelate per la registrazione di qualche giorno fa, Riccardo è di nuovo finito al centro studio a causa di Gloria; il cavaliere ha insistito con la dama per tornare a frequentarla, ma lei a quanto pare ha intenzione di vedere solo Fabio.

A questo punto sarebbe intervenuta la Platano, spiegando come il Guarnieri le abbia tolto il saluto; i due hanno iniziato a discutere, col momento poi interrotto dall’esterna di Veronica col suo corteggiatore Andrea.

Durante un bacio tra i due, il video ha offerto come colonna sonora Fai rumore di Diodato; sentendola, il Guarnieri è scoppiato a piangere ed ha abbandonato lo studio, ricordando la proposta di matrimonio fatta ad Ida.

La dama lo ha seguito e poi, una volta tornati in studio, hanno ballato insieme visibilmente commossi; dopo Ida ha chiuso con Marco, che ha litigato con Riccardo, con a seguire un colpo di scena clamoroso.

La dama ha ammesso di aver confessato a Riccardo che “non è mai troppo tardi” per riprovarci, ma lui ancora una volta in studio è rimasto sul vago; a quel punto, in cerca di risposte e dopo aver ammesso chiaramente di volerci riprovare, la Platano è uscita furiosa dallo studio.

Riccardo l’ha inseguita, ma una volta rientrata la Platano sembrava intenzionata a mettere un punto…sembrava, appunto; dopo l’intervento di Maria e Armando, Riccardo ha chiesto ad Ida di uscire e la dama ha accettato! Si rimetteranno insieme prima della fine del dating show?