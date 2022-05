Vediamo insieme che cosa succederò in questo appuntamento per quanto riguarda la prima serie della nostra amata soap opera italiana.

Anche oggi, 13 maggio, abbiamo modo di vedere una puntata del Paradiso delle Signore sempre della prima edizione, quella che ha fatto iniziare tutta una lunga serie di puntate, basti pensare che siamo giunti alla sesta edizione, che è terminata da poco.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa sta accadendo tra Vittorio e Teresa ed in generale all’interno del noto magazzino di moda milanese che cattura l’attenzione del pubblico che lo segue da casa.

Paradiso delle signore: Vittorio è completamente distrutto

Iniziamo con il dire che Teresa ha deciso di licenziarsi dal Paradiso per cercare di non vedere e di essere meno gelosa di Andreina e Pietro, ma presentandosi per il suo ultimo giorno di lavoro, succede qualcosa che le farà cambiare assolutamente idea.

La morte improvvisa del padre di Vittorio, fa si che la ragazza ci ripensi perchè vuole assolutamente essere vicina al suo caro amico Vittorio, e cerca anche di coinvolgere tutti i dipendenti del negozio a dare una mano.

Cerca di far andare veramente tutti al funerale per dare un segno di sostegno al Conti, ma non è assolutamente l’unica cosa che decide di fare, anzi, perchè capisce che l’uomo sta soffrendo veramente moltissimo per questa perdita.

Il due non avevano un grande rapporto, ma Vittorio non sa assolutamente come comportarsi con il fratello Edoardo perchè tra di loro c’è stata una rottura per via delle azioni proprio di Vittorio.

Il pubblicitario, infatti, voleva distruggere il fratello maggiore e stava provando a corteggiare la moglie Beatrice, e Edoardo, anche se sono passati molti anni, non è assolutamente propenso a perdonarlo, ma con l’aiuto di Teresa qualcosa cambierà.

Il conti, infatti, prende coraggio e va a parlare con lui ed affronterà il funerale in modo diverso con la consapevolezza, anche, di avere tutto il supporto dei suoi colleghi, e nel frattempo a Milano arriva Mario, il fratello minore di Teresa.

Il giovane sembra essere arrivato per trovare un buon lavoro come la sorella ma in realtà vuole solamente riportarla a casa per farle fare il matrimonio con Salvo, come era stata prefissato.

Teresa, cercherà di convincerlo dal suo piano e capisce anche che il Paradiso, ormai, è come se fosse la sua seconda casa, perchè prova un grande affetto verso tutti i suoi colleghi.

Il Mori, nel mentre, non avendo avvisato Andreina dei funerali, dovrà andare ad una cena molto elegante insieme a Carlo, ma li ci sarà anche Irene, la figlia di Umberto, che non è a conoscenza di essere a cena con chi ha ucciso il padre.

Clara, invece è assolutamente presa dalla relazione che ha con Corrado e non si accorge che il giovane si sta mettendo nei guai, iniziando a contrabbandare le sigarette di Jacobi, non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1 per capire cosa succederà!